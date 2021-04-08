AÖF online sınav takvimi yayımlandı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara sınavlarının takvimi açıklandı.
|08 Nisan 2021 17:19
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara sınavları çevrimiçi (online) yapılacak olup sürece ilişkin takvim aşağıda verilmiştir.
Sınav takvimi için tıklayınız
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