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AÖF online sınav takvimi yayımlandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara sınavlarının takvimi açıklandı.
 08 Nisan 2021 17:19
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AÖF online sınav takvimi yayımlandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara sınavları çevrimiçi (online) yapılacak olup sürece ilişkin takvim aşağıda verilmiştir.

Sınav takvimi için tıklayınız
Memurlar.Net
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