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'Suriye'nin kuzeyinde sivillerin hedef alındığı' iddialarına yalanlama

Güvenlik kaynakları, "Suriye'nin kuzeyinde sivillerin hedef alındığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefinin teröristler olduğunu bildirdi.
 08 Nisan 2021 18:31
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'Suriye'nin kuzeyinde sivillerin hedef alındığı' iddialarına yalanlama

Bazı internet sitelerinde, "Suriye'de TSK kontrolündeki bölgelerden yapılan topçu atışlarının sivilleri hedef aldığı"na yönelik iddialar yer aldı.

Güvenlik kaynakları konuya ilişkin değerlendirmelerinde iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sadece ve sadece teröristleri hedef aldığını vurgulayan kaynaklar, her zaman hedeflerin buna göre seçildiğini, sivil, masum kişilerin, çevre, tarihi eserlerin, dini ve kültürel yapıların Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmaz olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde mutabakatlar kapsamında üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirdiğini ve getirmeye devam ettiğini dile getiren güvenlik kaynakları, Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerindeki PKK/YPG'li teröristlerin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat Bölgelerine yönelik taciz, sızma ve bombalı araç saldırılarının önlenmesi, bunun için de herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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