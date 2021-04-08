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Bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı ertelendi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı'nın ertelendiğini duyurdu.
 08 Nisan 2021 22:38
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Bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı ertelendi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak öğrencilerin bursluluk sınavı ve yeni başlayacak öğretmenlerin Adaylık Kaldırma Sınavı'nın ertelendiğini duyurdu.

Selçuk, Habertürk TV'de canlı yayınlanan Kübra Par'ın moderatörlüğünü yaptığı "Açık ve Net" programında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Yüz yüze eğitime geçildiğinden bu yana kaç öğrenci ve öğretmenin Kovid-19'a yakalandığına ilişkin verilerin Sağlık Bakanlığından günlük olarak alındığını, ancak bunun, ilan etmek için değil alacakları kararlarla ilgili olduğunu ifade eden Selçuk, Sağlık Bakanlığının ilan etmesi gereken verileri açıklamalarının doğru olmayacağını söyledi.

Bakan Selçuk, Bilim Kurulu'yla yaptıkları görüşlerle farklı fikirlerin olduğunu, özellikle küçük çocukların okula devam etmeleri konusunda daha mutabık kalındığını, ancak özellikle liseye yönelik yaş büyüdükçe riskin arttığına dair değerlendirmelerin olduğunu kaydetti.

Kovid-19 salgınıyla ilgili okullara ilişkin yapılan dünyadaki araştırmaların günlük olarak izlendiğini, bunların sonuçlarının Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'yla paylaşıldığını dile getiren Selçuk, Türkiye'nin sosyolojisinin farklılık olduğunu söyledi.

Selçuk, başka ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye'nin çok koruyucu davrandığını, okulu kapatma talebinin çok daha yüksek olduğunu belirterek, "Biz Türkiye'nin sosyolojisini de dikkate alarak, mevcut durumunu sağlık açısından dikkate alarak okulların daha çok açılmasıyla ilgili yaklaşımımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Ama elbette veriler etkili. Verilere baktığımızda ne karar alınması gerekiyorsa, tabii ki alıyoruz." ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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