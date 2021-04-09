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Corona virüs testi pozitif kişi cezaevi ziyaretinde yakalandı
Samsun'da karantinada olması gereken bir kişi cezaevi ziyareti sırasında jandarma tarafından yapılan HES kontrolünde pozitif olduğu tespit edilince 3 bin 469 lira ceza uygulanıp yurda yerleştirildi
|09 Nisan 2021 08:00
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İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi girişinde HES uygulaması yaptıkları sıra cezaevine ziyarete gelen Y.G.E isimli sahsın corona virüs testinin pozitif olduğunu ve karantina ihlali yaptığını tespit etti.
Y.G.E.'ye 3 bin 469 lira ceza uygulanıp ayrıca hakkında adli işlem başlatılırken, filyasyon ekibine teslim edilerek ambulansla Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
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