Kadın teknisyenler iş başında

Türkiye çapında 600 yetkili servisi bulunan Arçelik'te pandemi nedeniyle yetkili servislerin merkezi çağrı sistemine geçmesinin ardından ofis işlerinde görevli kadın çalışanlar için çalışma alanı daraldı. Arçelik'in kadının güçlenmesi amacıyla başlattığı projeyle yetkili servislerdeki kadın çalışanların yetenek dönüşümünün sağlanmasına karar verildi. Böylece iş kaybının önüne geçilirken, mesleklere yönelik önyargıların ortadan kalkmasına da katkı sağlandı. Hem şirket içi hem de şirket dışından başvurulara açık olan proje, kadın istihdamının daha da sıkıntıya girdiği Kovid-19 sürecinde hayata geçirildi. Böylece kadın istihdamına katkı yapılması amaçlandı. Proje kapsamında, ilk kez teknisyen eğitimi alacak kadın servis çalışanlarına ücretsiz eğitim olanakları sağlandı.

Her yetkili servise kadın teknisyen

Şirketin sadece son beş yılda çalışanları içerisindeki kadın oranını yüzde 6 oranında artırdığını ifade eden Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, "500 Kadın Teknisyen projemizi pandemi döneminde hayata geçirmemizin en önemli nedenleri arasında kadın istihdamına katkı sağlamak yer alıyor. Aynı zamanda cinsiyete dayalı önyargıları kırmak, kadınların yetenek dönüşümünü sağlamak istiyoruz. İlk etapta 500 kadın teknisyen hedefiyle yola çıktık. Halihazırda 274 kadın teknisyen seviyesine ulaşmış durumdayız. Türkiye'nin dört bir köşesinde 600 yetkili servisimiz bulunuyor. Tüm yetkili servislerimizde kadın teknisyen istihdam etmeyi hedefliyoruz" dedi. Teknisyen kadınların beyaz eşyadan küçük ev aletlerine klimadan ödeme sistemi cihazlarına kadar tüm alanlarda görev yaptığını anlatan Dinçer, kadın teknisyen projesi için öncelikle yetkili servislerden başvuruların alındığını ancak şirket dışı başvuruların da kabul edileceğini söyledi.

"Siz bu işleri yapabiliyor musunuz?"

Proje kapsamında yapılan "Cesaretle Adım Atanlar" araştırmasına katılan 238 kadın teknisyenden yüzde 84'ü daha önceden teknisyen olmayı hiç düşünmediklerini ifade etti. Her üç kadın teknisyenden biri sürecin başında işi yapamayacağından endişe duyduğunu belirtti. Araştırma kadınların yüzde 96'sının teknisyen olduktan sonra hayatlarında olumlu bir değişim yaşandı. Her dört katılımcıdan üçü teknisyen olduktan sonra kendilerine daha fazla inandıklarını, güvendiklerini aktardı. Çalışmada her üç teknisyenden ikisi müşterilerden "Siz mi yapacaksınız, bu işleri yapabiliyor musunuz?" şeklinde tepkiler aldıklarını söyledi.

Mücadeleye devam edin

Fatma Vildan Bulut (Yalova Süleymanbey Servisi): "Kimileri için kadın teknisyen görmek olağandışı olsa da, bence bir kadının üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluk yok. İlk günlerde teknisyen olmaya karar verdiğimde tabii ki bazı olumsuz geri dönüşler aldım, 'Yapamazsın' diyenler de oldu ama ben başardım ve buna inanıyorum. Hiçbir zaman vazgeçmemeleri ve mücadeleye devam etmelerini söyleyebilirim. Biz kimseye bağlı değiliz kendi ayaklarımızın üzerinde duruyoruz."

Rahime Yılmaz (Bursa Heykel Servisi): "İlk işe başladığımda teknisyen yardımcısı olarak aktif sahaya çıktım. İlk zamanlarda müşterilerde bir güvensizlik, tedirginlik oluyordu. Kapıyı açtıklarında elinde takım çantası bir tane kadın teknisyen, şaşkınlıkla karşılayıp arkadan gelen erkek teknisyen var mı diye bakıyorlardı. Şimdi ise bir kadınların bu işleri daha titiz, kontrolcü, naif yaptığını görünce güvenle kadın teknisyenden hizmet almak hoşlarına gidiyor. Şaşkınlıklar yerini hayranlığa bırakıyor, bir kadını erkek işi görünen mesleklerde görmeleri onların hayata bakış açılarını da değiştiriyor."

Gülçin Zehir (Gönen Servisi): "Teknisyen olduktan sonraki süreçte müşterilerimizden bazıları olumlu tepki verirken bazıları ise başta yadırgadı. Çünkü kadın bir teknisyen onlar için bilgili ve iş çözümleyici olarak gözükmüyordu. Ama edindiğim bilgileri onlara aktararak tüketicilerimizin güvenini sağlamış oldum. Kadınların teknisyen olması erkek egemenliğinin olduğu bir toplumda kadınların söz sahibi olmasına katkı sağlıyor."

KISA... KISA...

- Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) çatısı altında toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına yön verecek "Nesiller Boyu Eşitlik Forumu", ilk toplantısını gerçekleştirdi. Meksika'nın ev sahipliğinde 29-31 Mart tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenen forumun ikincisi, haziran ayında Paris'te düzenlenecek.

- Elektrikli ev aletleri markası Fakir Hausgerate, pazarlama ve marka yönetimine Zümrüt Tamer'i atadı. Tamer, pazarlama ve marka yönetimi süreçlerine, müşteri kanallarının yönetilmesine liderlik ederken dijital dönüşüm süreçlerini de yönetecek.

- Pfizer Türkiye İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne Seda Tamur Oğralı atandı. Oğralı, 17 yılı aşkın süredir üst düzey yönetici yerleştirme, kurumsal insan kaynakları, eğitim ve gelişim, kurumsal iletişim ve sağlık politikaları gibi çeşitli alanlarda hem ülke hem bölge görevlerinde profesyonel deneyim sahibi.

- Dijital kadın asistanı Pepapp, toplumsal cinsiyete duyarlı dil kullanımının yaygınlaşması ve cinsiyetçi kalıp yargıların kırılmasının sağlanması amacıyla bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Pepapp, başarılarıyla ve duruşlarıyla tarih yazan, iz bırakan kadınların etkili temsillerine yer verdiği bir dizi video içeriği yayınladı. "Değiştir Dünyayı" isimli bu proje ile Pepapp, tüm kadınlara destek ve ilham vermeyi amaçlıyor.