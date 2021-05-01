Türkiye'nin şampiyon ilk kadın başkanı Cevher Erdem oldu
TFF 3'üncü Lig 4'üncü grupta Karbel Karaköprü Belediyespor'a 3-1 yenilen Adıyaman 1954 Spor, puan farkı ile şampiyon oldu. Adıyaman 1954 Spor'un kadın başkanı Cevher Erdem ise Türkiye'nin şampiyon olan ilk kadın başkanı unvanını aldı.
|01 Mayıs 2021 20:39
|+Aa- Yazdır
Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda Karbel Karaköprü Belediyespor'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Adıyaman 1954 Spor, rakiplerinin de puan kaybetmesiyle şampiyon oldu. Şampiyonluğun ardından futbolcular ve yönetimi büyük sevinç yaşadı. Son dakikalarda ağlamaya başladığını ifade eden Adıyaman 1954 Spor Kulübü Başkanı Cevher Erdem, "Her şey son dakikada oldu. Şu an büyük sevinç ve mutluluk var. Ben son dakika soyunma odasına gittiğimde ağlamaya başladım. Her şey bitti dedim. Allah'a şükür Kozan bizi sevindirdi. Kadın olarak daha stresli daha zor, şu an ayaklarım titriyor. Şampiyon olduk ama inanılmaz derecede yorgunuz" dedi.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Taraftarlar 'tam kapanma' dinlemedi; stada akın ettiler
01 Mayıs 2021 18:48
|Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor
01 Mayıs 2021 15:05
|Fenerbahçe'den 'kural hatası' itirazı
30 Nisan 2021 13:52
|Fazıl Say: En çok Ali Koç'un kahrolduğunu hissediyorum
30 Nisan 2021 09:22
|Lider Beşiktaş kritik Rize virajını 3 golle geçti
28 Nisan 2021 22:44
|Galatasaray zirve takibini sürdürdü
28 Nisan 2021 22:43
|Formula 1 yeniden Türkiye'de
28 Nisan 2021 19:17
|Trabzonspor, yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı
28 Nisan 2021 19:14
|Gaziantep'ten 'bahis' açıklaması: Futbolcularımız mağdur
27 Nisan 2021 16:14
|Genç atlet Şevval Şengün, hayatını kaybetti
26 Nisan 2021 16:39