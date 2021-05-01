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Türkiye'nin şampiyon ilk kadın başkanı Cevher Erdem oldu

TFF 3'üncü Lig 4'üncü grupta Karbel Karaköprü Belediyespor'a 3-1 yenilen Adıyaman 1954 Spor, puan farkı ile şampiyon oldu. Adıyaman 1954 Spor'un kadın başkanı Cevher Erdem ise Türkiye'nin şampiyon olan ilk kadın başkanı unvanını aldı.
 01 Mayıs 2021 20:39
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Türkiye'nin şampiyon ilk kadın başkanı Cevher Erdem oldu

Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda Karbel Karaköprü Belediyespor'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Adıyaman 1954 Spor, rakiplerinin de puan kaybetmesiyle şampiyon oldu. Şampiyonluğun ardından futbolcular ve yönetimi büyük sevinç yaşadı. Son dakikalarda ağlamaya başladığını ifade eden Adıyaman 1954 Spor Kulübü Başkanı Cevher Erdem, "Her şey son dakikada oldu. Şu an büyük sevinç ve mutluluk var. Ben son dakika soyunma odasına gittiğimde ağlamaya başladım. Her şey bitti dedim. Allah'a şükür Kozan bizi sevindirdi. Kadın olarak daha stresli daha zor, şu an ayaklarım titriyor. Şampiyon olduk ama inanılmaz derecede yorgunuz" dedi.
DHA
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