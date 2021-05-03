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Muradiye Şelalesi bahar güzelliği ile göz kamaştırıyor

(Özel haber) Muradiye Şelalesi bahar güzelliği ile göz kamaştırıyor
 03 Mayıs 2021 23:38
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Muradiye Şelalesi bahar güzelliği ile göz kamaştırıyor

Van'da, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Muradiye Şelalesi, seyrine doyumsuz manzarası ve eşsiz doğal güzelliği ile ilgi odağı oluyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanmadan dolayı vatandaşlar sokağa çıkmayınca hafta sonu şelale gazetecilere kaldı.

Her mevsim bambaşka bir güzelliğe bürünen Muradiye Şelalesi, karların erimesiyle birlikte artan coşkusuyla göz kamaştırıyor. Kış aylarının çetin geçtiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde doğa canlanmaya başladı. Gölü, tarihi yapıları, derin vadileri ve doğal güzellikleriyle bilinen Van ve ilçeleri de bu canlılığın göze çarptığı yerlerden biri. Havaların ısınmasıyla birlikte her tarafı yeşile bürünen kentin eşsiz güzelliklerinin başında Muradiye Şelalesi geliyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Muradiye Şelalesi, korona virüs tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanmadan dolayı vatandaşlar sokağa çıkmayınca hafta sonu gazetecilere kaldı.
İhlas Haber Ajansı
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