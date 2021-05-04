Çekici ile kamyonet çarpıştı, 2 kişi yanarak hayatını kaybetti
|04 Mayıs 2021 06:12
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İlçeye bağlı Büyükköy Mahallesi Naldöken karayolunda, Ramazan İ'nin (22) kullandığı 07 RG 500 plakalı çekici ile karşı yönden gelen Sabri Kavuk (29) yönetimindeki 07 GAD 14 plakalı kamyonet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Çarpışmanın etkisiyle alev alan kamyonetin sürücüsü Sabri Kavuk ile yanındaki İsa İşlek (32) olay yerinde yanarak can verdi.
Çekicide bulunan ve ağır yaralanan H.S. (18) ise sağlık ekiplerince Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekipler, yanarak hayatını kaybeden Kavuk ile İşlek'in cenazelerini yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından sıkıştıkları yerden çıkarabildi.
Cenazeler, otopsi işlemi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Çekici sürücüsü Ramazan İ'nin ise gözaltına alındığı, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edileceği bildirildi.
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