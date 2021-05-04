1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bayram sonrası kontrollü açılma: Önce okullar

17 günlük kazanımlar bir defada harcanmayacak. Tam kapanmanın ardından açılım, en risksiz alanlardan başlayacak. Önce okullar, sonra kuaförlere izin verilecek. Kafe ve lokantalar ay sonunu bekleyecek.
 04 Mayıs 2021 06:40
+Aa- Yazdır
Bayram sonrası kontrollü açılma: Önce okullar

Bayram sonrasına kadar devam etmesi planlanan tam kapanmanın ardından, sınırlamaların kaldırılması da belli kriterlere bağlı olacak. 17 Mayıs'a kadar devam edecek sınırlama tedbirlerinin hangi takvimle kaldırılacağı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yapılan çalışmalarla belirlenecek. Buna göre;

- Vaka yayılım hızındaki gerilemenin devam etmesi ve yüz bin nüfusta günlük vaka sayısının 100'ün altına düşmesi durumunda okullardan başlanarak normalleşme adımları atılacak.
- Berber ve kuaför gibi az sayıda insanın bulanacağı yerlerin açılmasına da izin verilecek.
- Kafe ve lokantaların ay sonuna kadar kapalı kalması planlanırken vaka sayılarında ve özellikle de virüsün yayılım hızında istenen düşüş olursa bu işletmelerin açık alanlarının yüzde 50 kapasite ile çalışması gündeme gelecek.
- Şehirlerarası toplu taşımada yüzde 50 kapasite kuralının bir süre daha devam edeceği de belirtiliyor. Seyahat yasaklarına ise belli esnetmeler getirilecek.

TURİZM İÇİN ŞART

Yüksek vaka sayıları nedeniyle birçok ülke şu anda Türkiye'yi kırmızı listeye almış durumda. Turizm sektörünün hareketlenmesi ve turist girişlerinin başlaması için Türkiye'nin bu listeden çıkması şart. Bu sebeple 17 Mayıs'a kadar sürecek tedbirlerden beklenen sonuç alınmazsa yeni bir değerlendirme yapılacağı ve sınırlamaların haziran başına kadar devam edebileceği de belirtiliyor.

RAKAMLAR OLUMLU

Vaka sayılarındaki azalmanın, tam kapanma ile birlikte bu haftadan itibaren hızlanacağı değerlendirmesi yapılıyor. Son birkaç gündür, hastane başvurularının yüzde 30'a yakın oranda azaldığı, testlerin pozitiflik oranının yüzde 10'lar seviyesine indiği, Türkiye'deki tüm vakaların yüzde 40'nın çıktığı İstanbul'da da vaka yayılım hızının azaldığı kaydedildi. Bu hafta yüzde 8'ler civarına gerilemesi beklenen test pozitiflik oranlarının, mayıs sonuna kadar yüzde 1-2'ler seviyesine düşmesi hedefleniyor. 20 Nisan'da 550 binin üzerinde gerçekleşerek en yüksek seviyeye çıkan aktif vaka sayısı ise; son 10 gündür, iyileşen vakaların, günlük vaka sayılarının üzerinde çıkması ile birlikte 300 binli rakamlara geriledi. Böylece aktif vakalarda 10 gün içinde yüzde 40 civarında azalma kaydedildi. Yoğun bakımlar ve vefat sayılarında da iki hafta içinde düşüş olması öngörülüyor.

VİRÜS 'GÖÇ'LE YAYILMAYACAK

Tam kapanma sebebiyle özellikle metropollerden Anadolu'daki köylerine ve kıyı şehirlerindeki yazlıklarına gidenlerin, virüsün yayılmasında önceki dalgalardaki gibi büyük bir etkisi olmayabileceği belirtiliyor. Önceki dönemlerden farklı olarak bu defa şehir değiştirenler, gittikleri yerde de sınırlamalar sebebiyle izole oldu. Bu sebeple vaka sayılarına çok fazla olumsuz bir yansıma beklenmiyor. Türkiye'nin tamamında insanların bir arada bulunabilecekleri yerlerin kapalı olması, daha radikal tedbirlerin alınması ve denetimlerin en üst seviyeye çıkarılmasının da vaka sayılarında faturayı büyütmeyeceği değerlendirmesi yapılıyor.

17 Mayıs'a kadar sürecek sınırlamalar konusunda toplumun uyumunun da beklenenden daha fazla olduğu tespiti yapıldı. Önceki dalgalara oranla, tatil yerleri de dahil olmak üzere, vatandaşların yüzde 95'in üzerinde sınırlamalara uyduğu belirtildi. İhlallere taviz verilmemesinin yanı sıra insanların bir arada bulunabileceği bütün alanların kapalı olmasının da bunda etkisi olduğu ifade edildi.

YÜCEL KAYAOĞLU

Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
12 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sağanak görülecek, sıcaklıklar azalacak
04 Mayıs 2021 08:20		 Tam kapanmada internet kullanımı tavan yaptı
04 Mayıs 2021 07:20
Tam kapanmayla köy ve yazlıklara ilgi arttı
03 Mayıs 2021 23:51		 Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Kovid-19'a yenildi
03 Mayıs 2021 23:31
İslam'a adanmış ömür: Ömer Döngeloğlu
03 Mayıs 2021 23:11		 Sosyal medya fenomeni muhtar hayatını kaybetti
03 Mayıs 2021 23:01
Sağlık çalışanlarında vaka oranı 4 kat azaldı
03 Mayıs 2021 22:21		 Prof. Dr. Ceyhan: Mutant virüs Türkiye'de yayılmış durumda
03 Mayıs 2021 21:33
Bu çiçeği koparan yandı, cezası 80 bin 460 TL
03 Mayıs 2021 21:13		 4 bin TL ceza yiyince polislerin elini öpmek istedi
03 Mayıs 2021 21:09
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:45 - İşçi servisi yan yattı: 1 ölü, 20 yaralı08:42 - Uzmanı yanıtladı: Aşı kalp kası iltihabına neden oluyor mu?08:31 - Giysi toplama kutusuna girip çıkamayan kişiyi itfaiye kurtardı08:20 - Sağanak görülecek, sıcaklıklar azalacak08:16 - Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisi bahçesindeki ağaç köklerinde yangın çıktı08:12 - Erzincan'da kuş cenneti alev alev yanıyor
08:10 - Yılmaz Vural: Soyunma odasında bana küfür etmiş! Bana bir de!08:07 - Kaymakam yüz kızarttı08:00 - Thodex skandalında mafya şüphesi07:55 - Sarallara operasyon: Üsküp'te yakalandı, İstanbul'da tutuklandı07:50 - Avrupa aşı şartıyla kapılarını açıyor! Hangi aşılar geçerli olacak?07:42 - Bu cani de kurtuldu! Bıçakladığı kadınla evlendi
07:35 - 2 kişide İngiltere varyantı tespit edildi, 30 kişi karantinaya alındı07:27 - Kapanma döneminde Türkiye'ye moral07:20 - Tam kapanmada internet kullanımı tavan yaptı07:11 - CHP'den Cumhurbaşkanı adayı için 'İmamoğlu' formülü06:50 - Akşener'in 'ne kadar gariban varsa içeride' dediği FETÖ'nün garibanları
06:40 - Bayram sonrası kontrollü açılma: Önce okullar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık'tan 81 ile çok kritik 'market' talimatı: İzin verilmeyecek
Bayram sonrası kontrollü açılma: Önce okullar
Eşimin sabıkası var, Adalet Bakanlığında memur olabilir miyim?
Balon balığı avlayana para verilecek
Kaymakam yüz kızarttı
EGM'den 'biber gazlı müdahaleye' açıklama: Örgütlü provokasyon
Akşener'in 'ne kadar gariban varsa içeride' dediği FETÖ'nün garibanları
Avrupa aşı şartıyla kapılarını açıyor! Hangi aşılar geçerli olacak?
Thodex skandalında mafya şüphesi
CHP'den Cumhurbaşkanı adayı için 'İmamoğlu' formülü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gülen'le ak parti arasında öteden beri beraberiyet olmadı 2
ev temizliği 2
çalışıyorsa kurcalama 3
Baret 3
gazete 3
biber gazı 1
güldürücü gaz 1
camide biber gazı 4
trafiğe açık yolda akrobasi yapmak 1
Kilit taşı 3
SON İLANLAR
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Biruni Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırıkkale Çelebi Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri Alınpınarı Yapı İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam