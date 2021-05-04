Bayram sonrası kontrollü açılma: Önce okullar

Bayram sonrasına kadar devam etmesi planlanan tam kapanmanın ardından, sınırlamaların kaldırılması da belli kriterlere bağlı olacak. 17 Mayıs'a kadar devam edecek sınırlama tedbirlerinin hangi takvimle kaldırılacağı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yapılan çalışmalarla belirlenecek. Buna göre;

- Vaka yayılım hızındaki gerilemenin devam etmesi ve yüz bin nüfusta günlük vaka sayısının 100'ün altına düşmesi durumunda okullardan başlanarak normalleşme adımları atılacak.

- Berber ve kuaför gibi az sayıda insanın bulanacağı yerlerin açılmasına da izin verilecek.

- Kafe ve lokantaların ay sonuna kadar kapalı kalması planlanırken vaka sayılarında ve özellikle de virüsün yayılım hızında istenen düşüş olursa bu işletmelerin açık alanlarının yüzde 50 kapasite ile çalışması gündeme gelecek.

- Şehirlerarası toplu taşımada yüzde 50 kapasite kuralının bir süre daha devam edeceği de belirtiliyor. Seyahat yasaklarına ise belli esnetmeler getirilecek.

TURİZM İÇİN ŞART

Yüksek vaka sayıları nedeniyle birçok ülke şu anda Türkiye'yi kırmızı listeye almış durumda. Turizm sektörünün hareketlenmesi ve turist girişlerinin başlaması için Türkiye'nin bu listeden çıkması şart. Bu sebeple 17 Mayıs'a kadar sürecek tedbirlerden beklenen sonuç alınmazsa yeni bir değerlendirme yapılacağı ve sınırlamaların haziran başına kadar devam edebileceği de belirtiliyor.

RAKAMLAR OLUMLU

Vaka sayılarındaki azalmanın, tam kapanma ile birlikte bu haftadan itibaren hızlanacağı değerlendirmesi yapılıyor. Son birkaç gündür, hastane başvurularının yüzde 30'a yakın oranda azaldığı, testlerin pozitiflik oranının yüzde 10'lar seviyesine indiği, Türkiye'deki tüm vakaların yüzde 40'nın çıktığı İstanbul'da da vaka yayılım hızının azaldığı kaydedildi. Bu hafta yüzde 8'ler civarına gerilemesi beklenen test pozitiflik oranlarının, mayıs sonuna kadar yüzde 1-2'ler seviyesine düşmesi hedefleniyor. 20 Nisan'da 550 binin üzerinde gerçekleşerek en yüksek seviyeye çıkan aktif vaka sayısı ise; son 10 gündür, iyileşen vakaların, günlük vaka sayılarının üzerinde çıkması ile birlikte 300 binli rakamlara geriledi. Böylece aktif vakalarda 10 gün içinde yüzde 40 civarında azalma kaydedildi. Yoğun bakımlar ve vefat sayılarında da iki hafta içinde düşüş olması öngörülüyor.

VİRÜS 'GÖÇ'LE YAYILMAYACAK

Tam kapanma sebebiyle özellikle metropollerden Anadolu'daki köylerine ve kıyı şehirlerindeki yazlıklarına gidenlerin, virüsün yayılmasında önceki dalgalardaki gibi büyük bir etkisi olmayabileceği belirtiliyor. Önceki dönemlerden farklı olarak bu defa şehir değiştirenler, gittikleri yerde de sınırlamalar sebebiyle izole oldu. Bu sebeple vaka sayılarına çok fazla olumsuz bir yansıma beklenmiyor. Türkiye'nin tamamında insanların bir arada bulunabilecekleri yerlerin kapalı olması, daha radikal tedbirlerin alınması ve denetimlerin en üst seviyeye çıkarılmasının da vaka sayılarında faturayı büyütmeyeceği değerlendirmesi yapılıyor.

17 Mayıs'a kadar sürecek sınırlamalar konusunda toplumun uyumunun da beklenenden daha fazla olduğu tespiti yapıldı. Önceki dalgalara oranla, tatil yerleri de dahil olmak üzere, vatandaşların yüzde 95'in üzerinde sınırlamalara uyduğu belirtildi. İhlallere taviz verilmemesinin yanı sıra insanların bir arada bulunabileceği bütün alanların kapalı olmasının da bunda etkisi olduğu ifade edildi.

YÜCEL KAYAOĞLU