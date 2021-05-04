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Sarallara operasyon: Üsküp'te yakalandı, İstanbul'da tutuklandı

Bir kafede 3 kişinin öldürüldüğü 3 kişinin de yaralandığı olayın faillerinden Cihan Saral, Üsküp'te yakalanarak İstanbul'a getirildi. 'Sarallar' suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.
 04 Mayıs 2021 07:55
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Sarallara operasyon: Üsküp'te yakalandı, İstanbul'da tutuklandı

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün araştırmasına göre, 'Sarallar' suç örgütü elebaşı Önder K., İstanbul Bakırköy'de bir arsayı üzerine devraldıktan sonra 2 kişiye silahlı saldırı gerçekleştirdi. Önder K. ve adamları Küçükçekmece'de arsa sahibinin aracına silahlı saldırı düzenledi.

Suç örgütü, geçmiş tarihlerde İstanbul genelinde, 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', 'yağma amaçlı tehdit', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'mala zarar verme' ile '6136 SKM' suçlarını işledi. Gruba yönelik İstanbul'daki operasyonda 8 kişi yakalandı. Aramalarda, ruhsatsız 3 tabanca ve 580 mermi ele geçti. Gözaltındaki 8 kişiden 4'ü dün tutuklandı.

İNTERPOL YAKALADI

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre; İstanbul'da gruba yönelik operasyon sürerken polisin verdiği bilgiyle İnterpol'ün de Kuzey Makedonya'da suç örgütünün kırmızı bültenle aranan önemli bir isminin peşinde olduğu anlaşıldı. Etiler Nispetiye Caddesi'ndeki bir kafede 19 Temmuz 2016'da düzenlenen silahlı saldırıda Veysel Kadayıfçıoğlu, Tufan Gedik ve Yakup Oral ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı. Saldırının Sarallar grubu tarafından gerçekleştirdiği belirlenmişti. Polis, grup üyesi 9 kişiyi yakalamış ancak olayın faillerinden Cihan Saral'ın yurtdışına kaçtığı anlaşılmıştı. İstanbul'daki operasyon sürerken polis, Saral'ın Kuzey Makedonya Üsküp'te gizlendiğini İnterpol'e bildirdi. Saral, Üsküp'te gözaltına alınıp 1 Mayıs'ta İstanbul'a getirilerek tutuklandı.

KARA PARAYA MÜDAHALE

Polisin açıklamasında, petrol kaçakçılığından elde edilen kara paranın paylaşımından kaynaklı husumeti çözmek amacıyla bir araya gelen gruba, 'Sarallar' suç örgütünün müdahalesiyle olayın gerçekleştiği belirtilmişti.
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