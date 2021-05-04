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Uzmanı yanıtladı: Aşı kalp kası iltihabına neden oluyor mu?

Kovid-19'a karşı aşılamada en başarılı ülke kabul edilen İsrail'de mRNA aşısı olan bazı kişilerde kalp kası iltihabı görüldüğü yönündeki iddiaların yalan olduğunu belirten uzmanlar, hastalığı geçirenlerde kalp kası tutulumunun çok daha yüksek oranda olduğuna işaret ediyor
 04 Mayıs 2021 08:42
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Uzmanı yanıtladı: Aşı kalp kası iltihabına neden oluyor mu?

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre; Aşı karşıtları, söz konusu iddiaları sosyal medyada gündeme getirmesinden sonra Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, vatandaşlara yönelik önemli uyarılarda bulundu.

Prof.Dr. Balık söz konusu iddiaların aşı karşıtları tarafında gündeme getirildiği uyarısında bulunurken, "İsrail'de Kovid-19 aşısı nedeniyle miyokardit vakaları görüldüğüne dair herhangi bir bilimsel yayın yok. Asıl sorun hastalığı geçirenlerdeki risk. Hastalığı normal yoldan geçirenler de kalp kası tutulumu daha çok görülüyor. Dünya genelinde 1 milyar doz aşı uygulandı ve şimdiye kadar aşı uygulamasından vazgeçen ülke yok. Bu kadar aşılama yaptığınızda ister istemez rastlantısal bir takım hastalık ve ölümler görülebilir ancak bunları aşıyla ilişkilendirmek doğru olmadığı gibi bilimsel dayanağı da olmayan iddialar. Koronavirüs her gün binlerce insanı yaşamdan kopartıyor. Kovid-19 aşılarının ciddi yan etkisi milyonda 2-3 oranında. Çok çok nadir görülen bu kadar düşük bir risk her ilaç ve aşıda olabilir" dedi.

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