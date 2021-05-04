Uzmanı yanıtladı: Aşı kalp kası iltihabına neden oluyor mu?
|04 Mayıs 2021 08:42
|+Aa- Yazdır
Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre; Aşı karşıtları, söz konusu iddiaları sosyal medyada gündeme getirmesinden sonra Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, vatandaşlara yönelik önemli uyarılarda bulundu.
Prof.Dr. Balık söz konusu iddiaların aşı karşıtları tarafında gündeme getirildiği uyarısında bulunurken, "İsrail'de Kovid-19 aşısı nedeniyle miyokardit vakaları görüldüğüne dair herhangi bir bilimsel yayın yok. Asıl sorun hastalığı geçirenlerdeki risk. Hastalığı normal yoldan geçirenler de kalp kası tutulumu daha çok görülüyor. Dünya genelinde 1 milyar doz aşı uygulandı ve şimdiye kadar aşı uygulamasından vazgeçen ülke yok. Bu kadar aşılama yaptığınızda ister istemez rastlantısal bir takım hastalık ve ölümler görülebilir ancak bunları aşıyla ilişkilendirmek doğru olmadığı gibi bilimsel dayanağı da olmayan iddialar. Koronavirüs her gün binlerce insanı yaşamdan kopartıyor. Kovid-19 aşılarının ciddi yan etkisi milyonda 2-3 oranında. Çok çok nadir görülen bu kadar düşük bir risk her ilaç ve aşıda olabilir" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan yerli aşı için gönüllü olun çağrısı
04 Mayıs 2021 10:26
|Üniversiteden 'daha az yanlış sonuç veren, mutasyona duyarlı' tanı kiti
03 Mayıs 2021 11:56
|TÜBİTAK Başkanı: Ağustos'ta iki yerli virüs ilacı kullanıma girecek
03 Mayıs 2021 11:40
|İnaktif aşılarda üçüncü doz gerekebilir
02 Mayıs 2021 11:36
|Nasıl geliştirildi, kaç ülke onayladı: 10 soruda Rus aşısı
02 Mayıs 2021 08:55
|Bakan Koca: 6 milyon doz aşımız hazırda var
30 Nisan 2021 18:38
|Yerli inaktif korona aşısının Faz-3 çalışması mayısta başlıyor
23 Nisan 2021 11:09
|Sputnik V aşısı ile ilgili bilinmesi gerekenler: Etkinlik oranı kaç?
22 Nisan 2021 17:53
|Türk bilim insanları geliştirdi: Koronavirüs tedavisinde umut olacak
22 Nisan 2021 16:45
|VLP temelli yerli koronavirüs aşısında ikinci doz mayısta
21 Nisan 2021 14:29