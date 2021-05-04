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Bakanlıktan şehre göçü durduracak proje

Tarımköy Projesi ile köyler yeniden üretim merkezi haline gelecek. Yeni iş imkanlarının yaratılmasını hedefleyen proje, şehirlere göçü durdurarak her ilin dengeli büyümesini sağlayacak
 04 Mayıs 2021 08:59
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Bakanlıktan şehre göçü durduracak proje

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, şehirlere göçün durdurularak tersine göç için köylerde yürüttüğü "Köy Konutları Projesi"ni geliştirerek Anadolu'da iş imkanı yaratacak ve üretimi artıracak "Tarımköy" projelerini başlattı.

Proje kapsamında Ağrı'da 350 ahır ve 3 veteriner binası, Bingöl'de ise 200 konut ve ahır inşasının ihalesi yapıldı. Köylerin yeniden üretim merkezi haline gelmesi sağlayacak projeyle hem ekonomiye katkı sağlanması, hem de tarım alanında Türkiye'nin yeniden şahlanması planlanıyor.

Milyonlarca insan iş bulma umuduyla yaptığı büyük göçün tersine dönmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "Tarımköy projesi" geliştirildi. Anadolu'daki köyleri, ilçeleri geliştirmek, yeni iş imkanları yaratmak ve Anadolu'nun her bir şehrini kendi içinde üreten, rekabet edebilen ve şehrin sakinleri için her türlü ihtiyacı karşılayabilen bir konuma kavuşturmak amacıyla başlatılan proje büyük ilgi gördü.

30 İLDEN GERİ DÖNÜŞ OLDU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilk adımı kırsal yerleşim alanlarının konut ve altyapı ihtiyaçları gidermek amacıyla TOKİ ile birlikte attı. Kırsalda yaşam koşulları iyileştirmesi ve kentten köye göçün yolunu başlatan "Köy Konut Projeleri" kapsamında 81 il valiliğine yazı gönderildi.

Valiliklerden köy konutları için uygun yerleşim alanlarının belirlenmesini ve taleplerin toplanması istendi. Bakanlığa kısa süre de 30 ilden geri dönüş sağlandı. 21 ilden, 548 köy-mahalleye konut inşası için başvuru yapılırken, 18 ilden ise yer bildirimi bilgisini alındı.

7 BİN KONUT TAMAMLANDI

Köy Konut projeleri kapsamında daha önce 45 ayrı projede 7 bin tarım köy konutunun yapımı tamamlandı. Şu an Elazığ'da bin 515, Malatya'da ise 654 tarım köy tipi konut ve ahır projesinin çalışmaları ise ihale aşamasına geldi.

Tarımköy projesi bünyesinde Türkiye'de bir ilk ve model olacak ahır projesi ise Ağrı'dan başlatıldı. 550 milyon liralık yatırım bedeli olan bu projede 350 ahır ve 3 veteriner binasının ihalesi yapılarak çalışmalara başlandı. Yine Tarımköy projeleri kapsamında Bingöl'de 200 konut ve ahır için proje çalışmaları başlatıldı.

KÖYLER ÜRETİM MERKEZİNE DÖNÜŞECEK

Projeyle kırsal alanda yaşam standartlarını iyileştirme, köylerdeki üretimi artırma ve ekonomiye katkı sağlanması amaçlanırken, köyler, çiftçiler için yeniden üretimin merkezi haline dönüşecek.

Anadolu'daki köylerin ve ilçelerin geliştirilmesi sağlanacak, aynı zamanda ekonomiye katkı sunacak projeyle Anadolu'nun her bir şehrini kendi içinde üreten, rekabet edebilen, şehrin sakinleri için her türlü ihtiyacı karşılayabilen bir konuma kavuşacak.

Yeni iş imkanlarının yaratılmasını hedefleyen proje, şehirlere göçü durdurarak, her ilin kendi içinde dengeli bir şekilde büyümesini sağlayacak.

HALİT TURAN
Sabah
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