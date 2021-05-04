1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'nün sözde Afrika yapılanması kurucusu yakalandı

FETÖ'nün Afrika yapılanmasını başlatan ve örgüt içerisinde sözde kahraman ilan edilen İbrahim Tatar, dün gece İstanbul Ümraniye'deki hücre evinde yakalandı
 04 Mayıs 2021 09:49
+Aa- Yazdır
FETÖ'nün sözde Afrika yapılanması kurucusu yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) sözde Afrika yapılanması kurucusu İbrahim Tatar, İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün deşifre edilmesine yönelik yürütülen koordineli çalışmalar kapsamında dün, Ümraniye'de "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evine operasyon düzenledi.

Operasyonda, FETÖ'nün sözde Afrika yapılanmasını başlatan ve örgüt içerisinde üst düzey konumda bulunan İbrahim Tatar, gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ile bir miktar para ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Akşener'in 'ne kadar gariban varsa içeride' dediği FETÖ'nün garibanları
04 Mayıs 2021 06:50		 PKK, hava savunma sistemi peşinde
04 Mayıs 2021 06:30
Osmaniye'de PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
04 Mayıs 2021 00:24		 Terörist mevzileri Türk Hava Kuvvetlerince imha ediliyor
03 Mayıs 2021 22:11
Pençe-Şimşek Yıldırım operasyonlarında sığınak ve mühimmat imha edildi
03 Mayıs 2021 16:09		 Aksaray'da FETÖ operasyonunda yakalanan muvazzaf astsubay tutuklandı
03 Mayıs 2021 13:37
Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonlarında 3 tutuklama
03 Mayıs 2021 13:00		 Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen 6 terörist arananlar listesinden
03 Mayıs 2021 12:44
Biri sözde bölge sorumlusu 7 terörist etkisiz hale getirildi
03 Mayıs 2021 08:53		 Emniyet Genel Müdürü: Ahtapotun kolları bir bir kesiliyor
03 Mayıs 2021 07:47
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:48 - Esenler'de taksicilerin müşteri alma kavgası kamerada10:45 - Korona hastalarına ilaç uyarısı: Kullanmamak öldürebilir10:41 - MSB'den 'Piyade Er Caner Sarmaşık' açıklaması10:39 - Bakan Pakdemirli: Balon balığı için 5 milyon lira ödeme yapmayı hedefliyoruz10:26 - TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan yerli aşı için gönüllü olun çağrısı10:22 - LGS Mayıs ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı
10:14 - Milli Savunma Bakanı Akar, Libya'daki Mehmetçik ile bir araya geldi10:12 - Komşusunu bacağından vuran öğretmen tutuklandı10:08 - Jandarmaya 'ulan' demek hakaret midir?10:08 - Mikro kredi ile kendi işini kuran 5 çocuk annesi, eşini de yanına yardımcı olarak aldı10:03 - Erik fiyatı bir günde yarı yarıya düştü, üretici hasadı durdurdu10:00 - Borsa güne yükselişle başladı
09:49 - FETÖ'nün sözde Afrika yapılanması kurucusu yakalandı09:39 - Dolar güne 8,28 TL'den başladı09:22 - İçişleri Bakanlığı sıkça sorulan 3 soruya daha yanıt verdi09:08 - Gelir Kaybı Desteği çerçevesinde yapılan ödeme miktarı belli oldu08:59 - Bakanlıktan şehre göçü durduracak proje
08:54 - Alparslan Kuytul gözaltına alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bayram sonrası kontrollü açılma: Önce okullar
Bakanlık'tan 81 ile 'market' talimatı: Bu ürünler satılamayacak
Kaymakam yüz kızarttı! Küçük çocuk ormanda yakaladı
Eşimin sabıkası var, Adalet Bakanlığında memur olabilir miyim?
İçişleri Bakanlığı sıkça sorulan 3 soruya daha yanıt verdi
Avrupa aşı şartıyla kapılarını açıyor! Hangi aşılar geçerli olacak?
EGM'den 'biber gazlı müdahaleye' açıklama: Örgütlü provokasyon
Thodex skandalında mafya şüphesi
Sağanak görülecek, sıcaklıklar azalacak
Akşener'in 'ne kadar gariban varsa içeride' dediği FETÖ'nün garibanları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yazar maaşlarının gecikmesi 5
kumandanım benim izin kağıdım 1
parçalı bulutlu 3
aşıda üçüncü dozun gerektiği iddiaları 3
Şirazeden çıkmak 2
beşiktaş 1
gülen'le ak parti arasında öteden beri beraberiyet olmadı 2
tepeden bakmak 2
ayyıldız tim 1
solo test oyunu 3
SON İLANLAR
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Biruni Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırıkkale Çelebi Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri Alınpınarı Yapı İnşaat Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam