Komşusunu bacağından vuran öğretmen tutuklandı
|04 Mayıs 2021 10:12
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Olay, merkez Çukurova ilçesi Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet K., aralarında para meselesi olan aynı apartmanda oturan öğretmen Celal T.'nin evine haciz gönderdi. Bu olayın ardından Mehmet K. ve Celal T., önceki gün öğle saatlerinde apartmanın otoparkında karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Celal T., yanındaki tabancasını çekip Mehmet K.'yi bacağından vurdu.
Apartmanda oturanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Mehmet K., özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Celal T. ile gözaltına alındı.
'OĞLUMUN YANINDA YUMRUK ATTI'
Polis merkezine götürülen Celal T.'nin, ifadesinde Memhet K. ile husumetli olduğunu belirterek, "Olay günü oğlumu bahçeye indirdim. Mehmet K.'yi de gördüm ve bir süre bekledim. O sırada, 'Ne bakıyorsun?' deyip, yumruk attı. Oğlum da korkup ağlamaya başladı. Onu yukarı çıkarıp, tekrar aşağı indim. Üzerime yürüyünce silah taşıdığını bildiğimden, korkup, ruhsatlı silahımı kullandım" dediği belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Celal T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tedavisi süren Mehmet K.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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