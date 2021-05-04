İçişleri açıkladı: Nisan ayında 25 terör eylemi engellendi
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "2021 yılı Nisan ayında İstanbul Otogarı'nda bombalı eylem girişimi dahil olmak üzere toplam 25 terör eylemi engellendi."
|04 Mayıs 2021 10:51
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında nisan ayında 11 milyon 463 bin 48 denetim gerçekleştirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, nisan ayında 10 bin 759 iç güvenlik operasyonu düzenlendiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: "2021 yılı Nisan ayında İstanbul Otogarı'nda bombalı eylem girişimi dahil olmak üzere toplam 25 terör eylemi engellendi."
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