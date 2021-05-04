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Ayva pekmezi üreten ilçe belediyesi talepler artınca kapasiteyi 6 katına çıkardı

Bilecik'in Osmaneli ilçesi Belediye Başkanı Münür Şahin: "Organik ayva pekmezi üretimiyle çiftçiye destek veriyoruz. Şu an gayet güzel gidiyor. Satışları da iyi"
 04 Mayıs 2021 11:18
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Ayva pekmezi üreten ilçe belediyesi talepler artınca kapasiteyi 6 katına çıkardı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediye tarafından üretilen ayva pekmezine yoğun talepler gelmesi üzerine siparişlere yetişebilmek için tesisin üretim kapasitesi artırıldı.

Sakarya Nehri'nden beslenen verimli topraklarda yetiştirilen ve Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde bahsettiği Osmaneli ayvası, Beşevler köyünde 3 dönüm arazide kurulan 450 metrekare kapalı alana sahip tesiste pekmeze dönüştürülüyor.

Üretiminde 7'si kadın 10 kişinin çalıştığı ayva pekmezinin satışı Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi tarafından yapılıyor.

Geçen ocak ayında üretimine başlanan pekmezin tüketicilerden büyük ilgi görmesinden dolayı hafta sonları da mesai yapılarak aylık üretim kapasitesi 6 kat artışla yarım tondan 3 tona çıkarıldı.

- "Maliyetleri kurtaracak bir fiyat belirlediğimizde bizim için yeterli oluyor"

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AA muhabirine, ayvanın Osmaneli'nin geleneksel tarım ürünlerinden biri olduğunu söyledi.

Pekmezin de şifalı bir besin olduğunu belirten Şahin, "Organik ayva pekmezi üretimiyle çiftçiye destek veriyoruz. Şu an gayet güzel gidiyor. Satışları da iyi. Çok yakın bir dönemde önce Tarım Kredi Kooperatiflerinin, sonra diğer mağazalarda Kadın Girişimciler Kooperatifi vasıtasıyla vitrinlerde yer alacağını düşünüyorum." dedi.

Şahin, ayva pekmezinin ilerleyen süreçte ihracatını yapmak istediklerini dile getirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde doğal ürünlere ilginin dünya genelinde arttığını vurgulayan Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kar sıkıntımız yok. Biz şöyle yapıyoruz: Doğal ürün üretelim. Çiftçimize bir faydamız olsun. Tarıma faydamız olsun. Elde ettiğimiz ürünlerle pazarda yerimizi alalım. Bu anlamda da maliyetleri kurtaracak bir fiyat belirlediğimizde bizim için yeterli oluyor. Tabii ki yatırımları karşılayabilecek kadar da kar elde ediyoruz."

- "Ayva günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 25'ini karşılıyor"

Tesisten sorumlu Belediye Sağlık İşleri Müdürü Abdullah Tetik, yöresel ürün üretim merkezinde Ar-Ge çalışması yaptıklarını aktardı.

Tetik, ayvanın C vitami zenginliğinden hareketle pekmez üretmeye karar verdiklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"C vitamini ve potasyum yüksekliğinden dolayı koruyucu etkisi var. Fitokimyasal (bitkilerde bulunan, besleyici olmayan, hastalıklardan koruyucu etkiye sahip kimyasallar) ve polifenol bileşikler var. Bu bileşiklerin antioksidan etkisinden dolayı zararlı hücrelerin yayılmasını önleyerek insan vücudunda sağlıklı bir duruş sergiliyorlar. Ayva pekmezini herkese öneriyoruz."

Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Mefaret Göbekçi ise doğal bir ürün olan ayva pekmezinin tüketicilerden ilgi gördüğünü belirterek, "İçinde kesinlikle hiçbir katkı yok. İnsanlar soruyorlar, kendimiz de denediğimiz için tavsiye ediyoruz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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