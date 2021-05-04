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Tam kapanmanın ardından okul ve işletmelerin açılış sırası

17 günlük tam kapanma uygulamasının ardından önce okulların açılıp sınavların yapılması planlanıyor. İkinci aşamada tek dükkan olarak tanımlanan kuaför, avukatlık bürosu ve küçük esnaf mekanlarının açılışı var. Kafe ve restoranların ise üçüncü aşamada, masa sınırlaması ve dış mekan şartıyla açılması gündemde.
 04 Mayıs 2021 13:13
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Tam kapanmanın ardından okul ve işletmelerin açılış sırası

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre: Tam kapatma kararının sonuçları ve uygulama sorunlarına ilişkin değerlendirmeler yapılıyor.

Özellikle büyük şehirlerden taşra ve sayfiyelere yönelen çıkışların olumsuz sonuçları masaya yatırıldı. Lokal denetimlerin arttırılarak, site, apartman, köy içi hareketliliğin önlenmesi isteniyor. Amaç, bayram sonrasında 100 bindeki vaka sayısını 100'e indirmek. Halen 100 binde 400 vaka var.

Edinilen bilgiye göre, tam kapatma kararının ardından sonuçlar izlenmeye başladı. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve ilgili birimler, 17 günlük sürecin ardından olasılıkları değerlendiriyor.

Türkiye'de 100 bin nüfusa düşen günlük vaka sayısı şu anda 400-500'ler civarında bulunuyor. Bunun 100'ün altına düşmesinin gerektiği belirtiliyor.

RAKAMLAR İZLEMEDE
Bu haftadan itibaren daha hızlı düşüş beklendiği, ölüm ve ağır hasta sayılarının yüksekliğinin ise bir süre daha böyle seyredeceği belirtildi.

Test pozitifliğinde düşüş başladığı, şu anda testlerin pozitif çıkma oranının yüzde 13'e gerilediği öğrenildi. Bu rakamın iki haftanın sonunda yüzde 3-4'e düşmesinin beklendiği belirtildi. Hastane başvurularında yüzde 20 azalma görüldüğü, İstanbul'daki vaka sayısının da yüzde 40'tan yüzde 30'a gerilediği öne sürülüyor.

ÖNCELİK SIRASI
Tam kapatmanın ardından, önce okullar ve sınavların açılması gerektiği, ikinci aşamada, tek dükkan olarak tanımlanan kuaför, avukatlık bürosu ve küçük esnaf mekanlarının açılabileceği ifade ediliyor.

Kafe ve restoranların üçüncü aşamada, masa sınırlaması ve dış mekan şartıyla açılmasının daha doğru olacağı belirtiliyor.

ESKİ 'AÇILMA' OLMAZ
Uzmanlar, "Kimse, bayram dönüşünde her şeyin eskisi gibi olmasını beklemesin. Bu süreçte aşılamayı arttırıp vaka sayıları da istenen seviyeye gerilerse, ancak 17 gün önceki kısıtlamalara döneriz.

Hafta sonları yine sokak kasıtlaması olur. Akşamları da kısıtlama devam eder. Vaka sayısı konusunda 10 binlerin altını zorlamalıyız. İlk hedefimiz çocukların okula gitmesini sağlamak. Sınavları yapmak. Aktif vaka sayılarımız yüzde 20'den fazla azaldı. Kısıtlamalar bir süre devam daha devam edecek" dedi.
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