MSB, Irak'ın kuzeyinde süren operasyonlardan fotoğraf paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam eden operasyonlardan fotoğraflar paylaştı.
|04 Mayıs 2021 15:16
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