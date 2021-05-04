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Aydınpınar Şelalesi turizme kazandırılacak

Düzce'deki Aydınpınar Şelalesi'nin turizme kazandırılması için çalışmalara başlandı.
 04 Mayıs 2021 20:40
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Aydınpınar Şelalesi turizme kazandırılacak

Düzce Belediyesi tarafından yapılan planlamayla önemli turizm merkezleri arasına girmeye hazırlanan Aydınpınar Şelalesi'nin etrafında otel, SPA ve kamp bölgelerinin bulunacağı alanlar belirlendi.

Yapımı bittikten sonra şelale çevresindeki 100 hektarlık alanda, Aydınpınar Şelalesi tesisleri, Kanada ağaç evleri, glamping çadırları, bungalovlar, SPA merkezi, gurme restoranları, yürüyüş parkurları olacak.

Belediye Başkanı Faruk Özlü, yaptığı açıklamada, "tam kapanma" sürecinin sona ermesiyle turizm sezonun açılmasını beklediklerini belirtti.

Aydınpınar Şelalesi'nin kısa süre içerisinde turizme açılmasının hedeflendiğini aktaran Özlü, "Aydınpınar Şelalemizin adını tüm dünyaya duyurmak için işletim hakkını devrettiğimiz firma çalışmalarını sürdürüyor. Otel ve SPA merkezinin olacağı tesiste, çadır alanlarının altyapısı hazırlanıyor. Doğanın içinde, huzur ve sakinliğe hasret duyanların yeri olacak olan Aydınpınar Şelalemiz, turizmde prestij alanlarımızdan biri olacak." ifadelerini kullandı.

Düzce merkez Aydınpınar köyü sınırları içerisinde bulunan Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı, şehir merkezine 10 kilometre mesafede yer alıyor

Güzeldere ve Samandere Şelaleleri arasında ve yol güzergahı üzerinde bulunan şelale, arka arkaya dökülen 5 ayrı şelale kümesinden oluşuyor.
Anadolu Ajansı
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