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'Burdur'da 46 saat sonra bulunan otizmli Kerim Can'a psikososyal destek sağlandı'

Bakan Yanık, Burdur'da 46 saat sonra bulunan otizmli Kerim Can'a psikososyal destek sağlandığını duyurdu.
 05 Mayıs 2021 02:45
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'Burdur'da 46 saat sonra bulunan otizmli Kerim Can'a psikososyal destek sağlandı'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Burdur'un Altınyayla ilçesinde kaybolduktan 46 saat sonra bulunan otizmli çocuğa psikososyal destek verildiğini açıkladı.

Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ailesiyle ormanlık arazideki tarlaya giden 10 yaşındaki otizmli Kerim Can Güney'in, arama kurtarma çalışmaları sonucu 46 saat sonra bulunmasına ilişkin, "Kerim Can evladımızın sağ salim bulunması yüreğimize su serpti." ifadesini kullandı.

Yaşanan olaydan olumsuz etkilenmemesi için, uzman psikososyal destek ekiplerinin Kerim Can'ın yanında olduğunu belirten Yanık, çocuğun ailesine de bu süreçte destek olmaya devam ettiklerini bildirdi.
Anadolu Ajansı
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