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Kadınlar koronaya karşı daha korumalı

Yapılan bir araştırmayla Covid'den ölen erkeklerin kadınlardan daha fazla olduğu belirlendi. Bunun sebebi ise yeni bir çalışmayla ortaya çıktı.
 05 Mayıs 2021 06:49
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Kadınlar koronaya karşı daha korumalı

Çin'de yapılan kapsamlı bir araştırma, koronavirüse bağlı hayatını kaybedenler arasında erkeklerin daha fazla olduğunu ortaya çıkardı. Bu sonuç sonrası kadınların Covid-19'u neden daha hafif atlattığı merak konusu oldu.

ABD'deki Duke Üniversitesinde yapılan bir çalışma, bunun cevabını verdi. Araştırmada hem korona olanlar hem de olmayanlardan alınan kan ve doku hücreleri incelendi. Sonuçta, özellikle solunum sistemi virüsleri ile savaşan özel bir T beyaz kan hücresi tipinin (MAIT) kadınlarda, erkeklere göre daha fazla ve etkin olduğu tespit edildi. Bu savaşçı hücrelerin, kadınlarda ağız, burun gibi mukozal yüzeylerde ve akciğerde çok etkin olduğu belirlendi.

MAIT hücresinin akciğerlerde birikerek Covid virüsüne saldırmaya hazır olduğu görüldü. Bu özel bağışıklık hücreleriyle daha iyi silahlanmış olan kadınların, virüsü en şiddetli etkilerinden bazılarıyla, özellikle de hayatı tehdit edebilen solunum yolu enfeksiyonlarıyla savaşmak için daha donanımlı göründüğü ortaya kondu.

SARS VE MERS'TE DE DURUM AYNI

Öte yandan SARS ve MERS salgınlarından da erkekler, kadınlara oranla daha çok etkilenmişti. Yapılan bir araştırmada, virüs bulaşan insanlar arasında kadın sayısı daha fazlaydı. Ancak erkeklerin ölüm oranı kadınlardan yüzde 50 yüksekti. MERS salgınında da enfekte olan erkeklerin yüzde 32'si kadınların ise yüzde 25,8'i hayatını kaybetmişti.

NEŞRA DURMAZ

Türkiye
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