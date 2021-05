Çalışkan'dan Soylu açıklaması... Yayınlanacağını bilmiyordum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, organize suç örgütü liderliğinden hükümlü Sedat Peker'e koruma polisi verilmesinde sorumluluğuna işaret ettiği Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan "Benim gibi bir insanı açığa kim alacak, nasıl alacak? Bir görelim bakalım. Bence toplum Soylu'nun açıklamalarından rahatsız" şeklindeki açıklamasını yalanlamadı. Çalışkan, "Röportaj vermek için bu konuşmayı yapmadım ve de bunların yazılacağından haberdar değildim, yazılacağını bilsem hiç konuşmazdım" dedi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube kanalından yaptığı yayında, Cumhuriyet gazetesinde açıklamaları çıkan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan'a ulaştığını ve programa çıkmaya davet ettiğini söylerken, Çalışkan'ın buna sitemli bir cevap verdiğini söyledi.

Özdemir, Çalışkan'ın cevabını şöyle aktardı:

"Sitemli bir konuşma oldu. Dedi ki, 'Ben ilk olarak size şunu söyleyeyim, röportaj vermek için bu konuşmayı yapmadım ve de bunların yazılacağından haberdar değildim, yazılacağını bilsem hiç konuşmazdım' dedi. Bize de programa çıkmayacağını söyledi. Off the record bir kaç soru sordum, o da off the record, yani gazeteciyle arasında kalmak kaydıyla, çünkü ondan izin almadan bunları yayımlayamam. Bana bazı olayları anlattı"

Çalışkan ne demişti?

Soylu'nun işaret ettiği Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, Soylu'nun hakkındaki iddialarına ilişkin, "Allah'a sığınıyorum" demişti.

"Açığa alınmayı bekliyor musunuz?" şeklindeki sorusuna ise Çalışkan, "Türkiye'deki en dürüst insanı neden dolayı açığa alacaklar çok merak ediyorum. Çıksın bir görelim bakalım. Türkiye'de insanlar var. Dürüst siyasetçiler var. En başta Sayın Cumhurbaşkanı var. Mustafa Çalışkan gibi bir insanı açığa kim alacak, nasıl alacak bir görelim bakalım. Çok merak ettim" yanıtını vermişti.

"Soylu'nun açıklamaları sizde herhangi bir rahatsızlık yaratmıyor mu?" sorusuna ise Çalışkan, "Bence toplum rahatsız. Benim rahatsız olmam çok da önemli değil" ifadelerini kullanmıştı.