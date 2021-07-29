2 bin emniyet personeli Olay Yeri İnceleme Branşı için mülakat sınavına alınacak

Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Branşı mülakat sınavı Adana, Diyarbakır, Erzurum, Samsun bölge sınav merkezlerinde (Kriminal Polis Laboratuvarları) yapılacak ve mülakatlar 09 Ağustos 2021 tarihinde tamamlanacak.

Kamu güvenliğinin sağlanması adına görev yapan Emniyet Teşkilatı, suç ve suçlu ile mücadele çalışmalarında sürekli değişen ve gelişen koşullar ile doğru orantılı olarak kendisini yenileyerek daha nitelikli personel yetiştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Olay yeri inceleme birimleri, Emniyet teşkilatında branşlı personel istihdam edilen en önemli uzmanlık alanlarından birini oluşturmaktadır. Bu birimde oluşan personel ihtiyacını karşılamak, görevin aksatılmadan hızlı, verimli ve sürekli devam etmesi için Olay yeri inceleme ve kimlik tespit branş eğitimleri düzenlenmektedir. Bu amaçla yönetmelik hükümleri çerçevesinde yazılı sınav yapılmıştır.

Olay yeri inceleme ve kimlik tespit branşı yazılı sınavına 6074 personel müracaatta bulunmuş, müracaat şartlarını taşıyan 5862 personelin müracaatı kabul edilerek yazılı sınava girmeye hak kazanmışlardır. Sınava giren 4894 personelden 2008 personel ( 333 amir sınıfı, 1675 memur sınıfı) başarılı olup mülakata girmeye hak kazanmıştır.

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