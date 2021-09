Yangın sonrası itfaiye erlerine çirkin saldırı

Bir hafta önce Sakarya'nın Arifiye ilçesinde plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve palet üretim tesisine de sıçrayan yangını söndürmek isteyen itfaiye erlerine çevredeki vatandaşların saldırı da bulunduğu anlar an be an cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

