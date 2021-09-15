Facebook'un basına sızan raporu ABD'yi karıştırdı
|15 Eylül 2021 04:22
|+Aa- Yazdır
Facebook'un kurum içi raporlarına ulaşan Wall Street Journal gazetesi, sosyal medya şirketinin sahibi olduğu Instagram uygulamasının, başta ergenlik çağındaki kızlar olmak üzere, gençler üzerindeki zararlarının, bu raporlara birden fazla kez yansıdığını ortaya koydu.
Buna göre, söz konusu raporlardan birinde, intiharı düşünen gençler arasında İngiliz kullanıcıların yüzde 13'ünün, Amerikalı kullanıcıların ise yüzde 6'sının, sorunu Instagram'a bağladığı bilgisi yer aldı.
Ayrıca raporda, ergenlik çağındaki kızların yüzde 32'sinin, bedenleri konusunda kendilerini kötü hissettiklerinde Instagram'ın durumu daha kötü hale getirdiğini düşündükleri, ergenlik çağındaki erkeklerinse yüzde 14'ünün Instagram nedeniyle kendini kötü hissettiği belirtildi.
Ancak Facebook, gençlerin büyük bölümünün Instagram'dan olumsuz biçimde etkilenmediğine, gençleri en çok etkileyen seçme gönderimlerden oluşan ve bağımlılık yaratan ana sayfanınsa, uygulamanın temel öğesi olduğuna karar verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|15 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları
15 Eylül 2021 00:01
|Volkan Bozkır'ın BM'deki görevi sona erdi
14 Eylül 2021 23:31
|İçişleri Bakanlığı, aktif siyasi parti sayısını açıkladı
14 Eylül 2021 23:13
|Erdoğan: Milli Eğitim Şurası'nı toplama kararı aldık
14 Eylül 2021 22:15
|Yanık: Muhalefet yaptığımız işleri bize öneri olarak getiriyor
14 Eylül 2021 22:10
|Bakan Soylu, mülkiye müfettişlerini kabul etti
14 Eylül 2021 21:57
|Bakan Müşaviri: 1 başbakan, 3 bakan astınız doymadınız
14 Eylül 2021 21:27
|Yunanistan bu defa göçmenlere elektrik vererek dövdü
14 Eylül 2021 21:13
|Taliban:Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz
14 Eylül 2021 20:22
|New York'taki Türkevi binası açılmak için gün sayıyor
14 Eylül 2021 20:15