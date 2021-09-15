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Kiralık evlerde komisyon isteyen ev sahibi bile var!

Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlaması 'vurgun'a döndü. Düzce'de bazı ev sahiplerinin, kendilerini emlakçı gibi gösterip komisyon aldıkları ortaya çıktı.
15 Eylül 2021 09:22
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Kiralık evlerde komisyon isteyen ev sahibi bile var!

Üniversiteler açıldı, fırsat ticareti başladı. Birçok ilde ev kiraları 3-4'e katladı. Öğrenci kentlerinden Düzce'de ise Emlakçılar Derneği kira fiyatlarının aşırı artışındaki sebepleri araştırırken, ev sahiplerinin emlakçı oyununu da deşifre etti. Yapılan tespitlerde ev sahiplerinin kendi numaralarının da üzerinde bulunduğu emlakçı afişleri bastırıp evlerine astığı, kiracı olacak öğrenci ve ailelerinden bir kira peşin, bir kira depozito ve bir kira bedeli emlakçı komisyonu talep ettikleri öğrenildi.

FIRSAT TİCARETİ VAR

"Yasakların kalkmasıyla fırsat ticareti ortaya çıktı. Ev sahipleri kiracılarının tahliyesini ya da kiralarını artrmasını talep ediyor. Son dönemlerde gelen şikayetler doğrultusunda çok korkunç tespitlerle karşılaştık" diyen Düzce Emlakçılar Derneği Başkanı Ömer Kaya şunları anlattı: "Düzce Üniversitesi çevresinde üniversite öğrencilerine yönelik konut projeleri, yurtlar ve apartlar var. Bu aşamada bazı kişiler o projelerden daire aldı ve kendilerini emlakçı olarak tanıtarak komisyon talep etmeye başladı. Bazıları ise 4-5 aylık kira istiyor. Kapıcı, inşaatçı, bakkal emlakçı olmuş. Biz tespitlerimizin ardından hazırladığımız raporu Ticaret İl Müdürlüğü'ne göndereceğiz. Denetimlerin daha sık yapılmasını ve gerekli işlemlerin uygulanmasını isteyeceğiz. Çünkü burada kişi hem vergi kaçırıyor hem de kendi malından komisyon alıyor. Depozito bir kirayı geçemez. Ancak artık insanlar günlük para ihtiyaçlarına göre depozito istiyorlar. İki kira peşin, iki depozito, bir emlakçı bedeli gibi 10 liraya basılan afişlerle mallarını pazarlıyorlar."

EV SAHİPLERİ PANDEMİNİN ACISINI ÇIKARIYOR

2020 yılı ikinci çeyreği üniversite öğrencilerinin, korona nedeniyle evlerini boşalttıkları hatta bu evlere dönemedikleri bir yıl olmuştu. YKS sonuçlarının 4 Ağustos'ta açıklanmasıyla tekrar ev ve yurt bulma telaşı başladı. Ancak yeterli kiralık konut olmaması ve fırsatçı zamlarıyla birlikte fiyatlar bir anda uçtu. Yaşanan artışta pandemi yasaklarının bitmesiyle birlikte ertelenen evliliklerin yapılması, yüksek faiz sebebiyle insanların ev almak yerine kiralamayı tercih etmesi de etkili oldu. İstanbul'daki kiralık ev fiyatında artış yüzde 50'yi geçti. Bazı lüks semtlerde artış yüzde 200'e ulaştı. Geçen yıl 1000 TL veren bir öğrenci aynı eve bu yıl İstanbul'da 1500 lira ödemek zorunda. Kira artışında en yüksek il ise yüzde 63.6 ile Mersin.

BÜYÜKŞEHİRLERDE KİRALAR UÇUK

İstanbul: 1.500-4.000 TL

Ankara: 1.500-2.500 TL

İzmir: 1.200-2.500 TL

Eskişehir: 900-1.200 TL

Çanakkale: 700-1.300 TL

Konya: 1.000-1.300 TL

Antalya: 1.200-2.000 TL

KİRALAR 1 YILDA FIRLADI

İller Artış (%)

Mersin: 63.6

Diyarbakır: 54.5

Kayseri: 54.3

İstanbul: 50.7

Tekirdağ: 50.0

Aydın: 22.2

Mardin: 21.4

Ordu: 21.0

Eskişehir: 14.3

Van: 10.5

Türkiye ort. 34.6

FIRSATÇIYA AĞIR CEZA KESİLİYOR

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan: Bu tarz faaliyetler olduğunu yüzde yüz doğrulatamasak da biz de duyduk. Yönetmeliğe aykırı bir durum. Tespit edilmesi halinde cezalar veriliyor. Ben vatandaşlarımızdan bu tarz durumlarla karşılaşmaları halinde mutlaka Ticaret Bakanlığı ya da CİMER'e şikayette bulunmalarını rica ediyorum. Çok ayıp bir şey bu yapılan. Sadece yetki belgesine sahip emlakçılar komisyon bedeli alabilir.

ŞİKAYET EDİN FAİZİYLE ALIN

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa: Bunlar maalesef sadece Düzce'de değil, Türkiye'nin her tarafında yaşanıyor. Komisyon alan var. Emlakçıyla komisyonun bir kısmını almak için pazarlık yapan da var. Ne yazık ki mal sahibi açgözlülüğüne bir de bu eklendi. Ev sahibinin komisyon talebinde bulunması yasak. Vatandaşımız şikayet de bulunursa verdiği parayı faiziyle geri alır. Bu kişi de para cezası öder. Bizim kaçak emlakçı ihbar hatlarımız var. Buraya iletilen şikayetleri biz de gereken yerlere ileterek ceza almasını sağlarız. Vatandaşlarımız lütfen hakkını arasın.

Akşam
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