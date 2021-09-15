'Dünyanın en iyi'leri arasına giren öğretmene okulunda sürpriz kutlama
|15 Eylül 2021 12:15
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- Ankara'da bilişim teknolojileri öğretmeni Selçuk Yaşar Arslan, örnek çalışmaların görünür kılınması amacıyla düzenlenen "Global Teacher Prize" yarışmasında bu yıl 121 ülkeden başvuru yapan 8 bin 200 öğretmen arasında ilk 50'ye girerek finale kaldı. Arslan'ın başarısını meslektaşları ve öğrencileri okulda pasta keserek kutladı.
Altındağ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Arslan, kız öğrencilerin teknoloji kullanımının geliştirilmesini sağlayan ve öğrencilerin bu alandaki yeteneklerini ortaya çıkaran "Teknolojiyle Buluşan Kızlar" adıyla bir proje geliştirdi.
Arslan ve öğrencileri, farklı alanlardaki projelerle son 7 yılda 30'u aşkın uluslararası ve ulusal ödül kazandı.
Projeleriyle dikkati çeken 14 yıllık öğretmen Arslan, Alert Knowledge Services tarafından 2018'de düzenlenen Global Teacher Award'da ödül aldı.
Avrupa Eğitim Vakfınca bu yıl düzenlenen "Green Skills Award" yarışmasında ise kodlama eğitiminde çevre temalı projeleriyle ödüle layık görüldü.
Öğrencileriyle geliştirdiği, "hidrojen yakıt pilleri"ni eğitsel yazılım ile eğlenceli şekilde öğreten projesi, "FCHgo!" yarışmasında hem Türkiye birinciliği hem de uluslararası birincilik ödülü kazanan Arslan, Türkiye'de 3 kez "Yılın Öğretmeni", Microsoft tarafından ise "Harikalar Yaratan Öğretmen" seçildi.
Scientix, Science on Stage Europe, HundrED, CERN gibi kurumların "öğretmen elçisi" de olan Arslan, "2021 Global Teacher Prize" yarışmasına başvurdu.
- Meslektaşları ve öğrencileri tarafından sürpriz yapıldı
Onursal Başkanlığını eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın üstlendiği Varkey Vakfı tarafından düzenlenen "2021 Global Teacher Prize" yarışması komitesinin değerlendirmesi sonrası Arslan, kız öğrencilerle ve dezavantajlı bölgelerde gerçekleştirdiği kodlama çalışmaları, iklim değişikliğine teknoloji destekli çözümler ve öğrencilerinin aldığı uluslararası ödüller dolayısıyla dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına girmeyi başardı.
Birinciye 1 milyon dolar ödülün verileceği yarışmaya başvuran 8 bin 200 öğretmen arasından finale kalan Arslan'a, görev yaptığı lisede meslektaşları ve öğrencileri tarafından sürpriz karşılama yapıldı. Öğretmenlerini okul kapısında çiçeklerle karşılayan öğrencileri, Arslan için pasta kesti.
- İlk 10'a giren öğretmenler ekimde açıklanacak
Arslan, AA muhabirine, Global Teacher Prize için daha önce birkaç kez başvuru yaptığını, Nisan 2021'deki başvurusunun kabul edildiğini söyledi.
Öğretmenlerin örnek çalışmalarının görünür kılınması amacıyla düzenlenen yarışmada ilk 10'a girenlerin ekim ayında, birincinin ise kasımda açıklanacağını belirten Arslan, şunları kaydetti:
"Finalistlerden biri olduğum için mutluyum. Bu aşamadan sonra aslında biraz hem yarışma programının hem de kendi çalışmalarımın tanıtımı önemli. Aslında en iyi 50 öğretmen belirlenirken ilk 10 da belirleniyor ama bu, ekim ayının ortasında açıklanacak. Bu arada bütün finalistler de yaptığı çalışmaları diğer meslektaşlarına sunmaya çalışacak. Şu anda ilk 10'da olan hiç kimse bu sıralamaya girdiğini bilmiyor."
Arslan, meslektaşları ve öğrencilerinin sürprizine de teşekkür ederek, "Aslında okula toplantı diye çağrıldım ancak benim için hazırlanan törenle karşılaşınca biraz şaşırdım açıkçası. Türkiye'den bir öğretmen olarak yaptığım çalışmalarla bugüne kadar buraya geldim, bundan sonra da herkesin desteğini bekliyorum." ifadelerini kullandı.
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