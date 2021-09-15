Uygulanan aşı miktarı 103 milyon dozu aştı
Koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan aşı miktarı 103 milyon dozu geçti.
|15 Eylül 2021 13:55
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