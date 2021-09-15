Uygulanan aşı miktarı 103 milyon dozu aştı

Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, uygulanan birinci doz aşı sayısı 52 milyon 78 bin 85, ikinci doz aşı sayısı 41 milyon 72 bin 321 oldu.

Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 103 milyon 307 bin 66'ya yükseldi.