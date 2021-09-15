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Gelir İdaresi, matrah artırımı için 18 sayfalık rehber yayımladı

Gelir İdaresi Başkanlığı, 7326 Sayılı Kanunun 5. maddesi kapsamında gelir vergisi yönünden yapılacak matrah artırımına ilişkin rehber yayınlandı
15 Eylül 2021 16:17
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Gelir İdaresi, matrah artırımı için 18 sayfalık rehber yayımladı

Gelir İdaresi Başkanlığının yayımladığı rehberde, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 5 inci maddesi kapsamında gelir vergisi mükelleflerinin matrah artırımı uygulamasına yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

Rehbere ulaşmak için tıklayınız.
Memurlar.Net
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