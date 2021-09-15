Gelir İdaresi, matrah artırımı için 18 sayfalık rehber yayımladı
Gelir İdaresi Başkanlığı, 7326 Sayılı Kanunun 5. maddesi kapsamında gelir vergisi yönünden yapılacak matrah artırımına ilişkin rehber yayınlandı
|15 Eylül 2021 16:17
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Gelir İdaresi Başkanlığının yayımladığı rehberde, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 5 inci maddesi kapsamında gelir vergisi mükelleflerinin matrah artırımı uygulamasına yönelik açıklamalara yer verilmiştir.
Rehbere ulaşmak için tıklayınız.
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