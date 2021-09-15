Rekabet Kurumu'nda 2. Başkan görevden ayrıldı
|15 Eylül 2021 17:51
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Rekabet Kurulu'nun eski Başkanı Prof. Dr. Aydın Ayaydın T24.om.ttr'deki köşesinde Rekabet Kurulu 2.Başkanı Arslan Narin'in istifa ettiğini iddia etti.
Ayaydın yazısının "Rekabet Kurulu'nda yaprak dökümü" başlıklı bölümünde; "Rekabet Kurumu'nun web sitesine bazı kararları sorgulamak için girdiğimde ilginç bir durumla karşılaştım.
Kurul Üyelerinin yer aldığı sayfada Kurul 2.Başkanı karşısı boş gözüküyordu. Şaşırdım, Çünkü o görevde Arslan Narin vardı. Yanlış mı görüyorum diye tekrar tekrar baktım. Rekabet Kurulu 2. Başkanı boş.
Hemen araştırmaya koyuldum. Rekabet Kurumu'ndaki bir aslan parçasını teyit etmek için aradım. Kurumdaki aslan parçası haberi doğruladı. Kurul 2. Başkanı Arslan Narin istifa etmiş ama an itibarıyla Kurum'daymış. Peki adam daha Kurum'da, belli ki eşyalarını topluyor. Eşyalarını bile toplamamış, henüz binadayken internet sitesinden hemen resmini ve ismini çıkarmak niye.
Konuyu araştırdım.2.Başkan Aslan Narin, Rekabet Kurumundaki gelişmelerden uzun süredir rahatsız. İddialar doğruysa Başkan Birol Küle'nin uygulamalarından rahatsızmış ve Başkan Küle ile birçok konuda görüş ayrılıkları varmış. Kurum'da yanlış işleyen mekanizmanın düzeleceğinden umudunu kesmiş olacak ki, istifa kararı vermiş.
Kurumdaki aslan parçasından aldığım bilgiye göre, Aslan Narin iyi niyetli, dürüst, çalışkan ve Allah'tan korkan, Kurum personelinin sevip saydığı biriymiş. Arslan Narin'e bundan sonraki yaşantısında (muhtemelen Kardemir'de) başarılar dileriz." ifadesini kullandı.
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