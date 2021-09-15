Fatih Terim: Ben Messi hayranıyım

Lazio maçı öncesinde basın toplantısında konuşan Fatih Terim, rakiplerinin Avrupa'nın köklü kulüpleri olduğunu belirterek, "Şampiyonlar Ligi kurası çekseniz kimsenin yadırmayacağı bir grup"

görüşünü dile getirdi.

Lazio Teknik Direktörü Sarri'nin çok iyi bir kadro kurduğunu ve İtalya'da şampiyonluğa oynadığını belirteren Terim, "

Çok güçlü kadroları var. Milan maçına kadar lige de çok iyi başlamışlardı ama karşısında da dediğiniz gibi neredeyse yeni kurulmuş, birçok oyuncusunu değiştirmiş ve yaş ortalamasını düşürmüş bir Galatasaray var" diye konuştu.

Az hata yapanın maçı kazanacağını belirten Terim, "Hatayı en aza indirmek için uğraşacağız. Bu arenada gençlerimiz kendini daha da göstermeli. Kolay bir maç olmayacak ama yarınki programa baksaydım, Galatasaray-Lazio maçını programıma alırdım. Takımıma, gençlerimize ve diğer arkadaşalarımıza güveniyorum" dedi.

'Messi hayranıyım'

Messi'nin futbolunu çok sevdiğini ve hayranı olduğunu belirten Terim, "

Ben bir Messi hayranıyım. Sahanın içinde yapamayacağı bir iş yok ama İtalya'da da birçok oyuncu söyleyebilirim. Ben orta saha oyuncusu olarak oyunun iki tarafını da oynayabilecek çok koşan bir oyuncu olarak Barella'yı çok beğeniyorum. Özel bir nedeni yok" diye konuştu.