En çok Sivaslı İstanbul'da yaşıyor
İstanbul'da yaşayan Sivas kütüğüne kayıtlı kişi sayısı Sivas'ta yaşayan Sivas kütüğüne kayıtlı kişi sayısını geçti. TÜİK verilerine göre Türkiye'de en fazla Sivaslının yaşadığı şehir 768 bin 338 kişiyle İstanbul oldu.
|15 Eylül 2021 22:53
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TÜİK verilerinden derlenen bilgilere göre Türkiye'de yaşayan Sivas kütüğüne kayıtlı kişilerin sayısı bir milyon 961 bin 419 kişi olarak açıklandı.
Türkiye'de Sivas kütüğüne kayıtlı en fazla kişinin yaşadığı il 768 bin 338 ile İstanbul oldu. İstanbul'u 564 bin 444 kişi ile Sivas, 159 bin 644 kişi ile Ankara, 92 bin 233 kişi ile Kayseri, 79 bin 532 kişi ile İzmir, 39 bin 824 kişi ile Kocaeli, 37 bin 924 kişi ile Antalya izledi.
Sivas kütüğüne kayıtlı en az kişinin yaşadığı il ise 189 ile Ardahan oldu. Bu ili 191 kişi ile Kilis, 281 kişi ile de Bayburt takip etti.
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