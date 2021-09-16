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Rektör, danışmanlık hizmeti verdiği şirkete milyonluk ihale verdi iddiası

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Arif Karademir'in danışmanlık hizmeti verdiği şirketin teknik satış müdürünün yüksek lisansa kabul edilebilmesi için şartlarda değişiklik yaptığı öne sürüldü. Bir başka çarpıcı iddia ise aynı şirketten ihale yoluyla 1.7 milyon TL değerinde sekiz farklı laboratuvar cihazı alımı yapıldı. İddialara yanıt veren Rektör, "Firma bazı test cihazları da satabiliyor. Ondan da bir iki tane almış olabiliriz" dedi.
16 Eylül 2021 13:56
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Rektör, danışmanlık hizmeti verdiği şirkete milyonluk ihale verdi iddiası

Sözcü Gazetesi'nden Halil Ataş'ın haberine göre Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Arif Karademir'in görevini kötüye kullandığı iddiasıyla üniversite personeli tarafından hakkında YÖK, CİMER ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet ve suç duyuruları yapıldı.

Prof. Arif Karademir'in uzun yıllardır C. Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne danışmanlık yaptığı, şirketin Teknik Satış Müdürü Duygu D.'nin üniversitede ilgili ana bilim dalında yüksek lisansa kabul edilebilmesi için, Prof. Karademir'in alım kriterlerinde değişiklikler yaptığı ileri sürüldü. Karademir hakkında savcılığa sunulan dosyadaki iddialar şöyle:

- Arif Karademir, İzmir Bornova'da faaliyet gösteren C. Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile olan danışmanlık ilişkisi uzun yıllardan beri devam etmektedir.

- 2014 yılında "Centre for Management Tecnology" tarafından düzenlenen kongreye "Applications and Future Demand for Modified Starch In Paper Making" isimli bildirisi ile C. Kimya'nın danışmanı olarak katılmıştır.

Aynı zamanda C. Kimya'nın 2016 yılında yapmış olduğu ve şirket web sitesinde detayları verilen yıl sonu etkinliğinde Arif Karademir şirket çalışanı olarak görülmektedir. 2018 yılında Arif Karademir'in Caran Kimya ile yaptığı KOSGEB projesi aradaki danışmanlık ilişkisinin bir başka belgesidir.

ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN TEZ DANIŞMANI OLDU

- Rektör Arif Karademir'in danışmanlığını yaptığı C. Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Teknik Satış Müdürü Duygu D'nin, 2014 yılında Orman Endüstri Mühendisliği, Orman Ürünleri Ana Bilim Dalında yüksek lisans eğitimine başlamıştır.

- Fakat teknik satış müdürü Duygu D'nin ilgili ana bilim dalında yüksek lisansa kabul edilebilmesi için, Rektör Arif Karademir alım kriterlerinde değişiklikler yaptırmıştır. C. Kimya'nın danışmanı olan Rektör Arif Karademir, ne tesadüftür ki Duygu D'nin de tez danışmanı olmuştur.

ADRESE TESLİM LABORATUVAR MALZEMESİ ALIMI YAPILDI

Adrese teslim sekiz farklı laboratuvar cihazı alımı yapıldığını iddiasının da yer aldığı şikayette, şöyle denildi:

- C. Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Teknik Satış Müdürü Duygu D'nin Bursa Teknik Üniversitesi'nde Arif Karademir ile birlikte çalışmaya başlaması, Rektör için beklediği ortamı sağlamıştır. Bu dönüm noktasından sonra Rektör Arif Kardemir laboratuvar teçhizat ve malzeme alım ihalelerini, Duygu D. ile birlikte yürütmeye başlamıştır. Üniversite personeli tarafından tespit edilebilen sadece 2014 yılında C. Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinden adrese teslim sekiz farklı laboratuvar cihazı alımı yapılmıştır.

Üniversite personeli 2014 yılına ait alım ihale bedel toplamlarının güncel Dolar kuru karşılığının 1 milyon 700 bin TL olduğunu belirtmiştir. Son zamanlarda rektör hakkında çıkan haberlerden dolayı üniversite içerisindeki evraklara personele ulaşım kısıtlamaları getirilmiştir; 2015-2021 yılları arası evraklara personelin ulaşması engellenmiştir. Yetkililer tarafından bu konu hakkında gerekli soruşturmalar açıldığında, yolsuzluğun çok daha derin boyutlara ulaştığı görülecektir.

İDDİALARA YANIT VERDİ: BİR İKİ TANE ALMIŞ OLABİLİRİZ

Karademir, hakkındaki iddialara yaptığı açıklamayla yanıt verdi: C. Kimya Şirketi'ne danışmanlık yaptım. C. Kimya'ya bağlı A. Yapı-Kimya'da eşim çalışmakta. C. Kimya Teknik Satış Müdürü Duygu D'nin danışmanlığını yaptım. Aynı zamanda doktora danışmanıyım. Üniversiteye aynı firmadan cihaz alımı ihalesi verdiğimiz ise külliyen yalan. Bu firma kağıdın direncini sağlayan kimyasalları satıyor. Esas çalışma alanı bu. Firma aynı zamanda bu işi yaparken de kağıt fabrikalarına bazı test cihazları da satabiliyor. Ondan da bir iki tane almış olabiliriz. Ama öyle ihale verme gibi bir şey olmaz.
Sözcü
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