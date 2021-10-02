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'Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı' dalış turizmine açıldı

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, 106 yıl önce batan savaş gemileri, 'Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı' ile turizme açıldı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 02 Ekim 2021 23:07
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'Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı' dalış turizmine açıldı

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın derinliklerinde bulunan savaş gemileri, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı olarak dalış turizmine açıldı. Derinliklerinde pek çok hikaye saklayan Çanakkale'nin savaş batıkları, 1. Dünya Savaşı temalı ilk sualtı parkı özelliğini taşıyacak. 106 yıl önce Seddülbahir Kalesi açıklarında batırılan İngiliz Kraliyet Donanması'na ait 'HMS Majestic'in de aralarında bulunduğu 14 batık geminin gizemini dalış meraklıları keşfedecek. 14 dalış noktası ve 150 kilometrelik alanda dalışa imkan veren Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı dalış noktaları; 'HMS Majestic', 'Ertuğrul Koyu Massena ve Saghalien gemi kalıntıları', 'Helles Barçları', 'Tekke Koyu (W Beach) batıkları', 'Arıburnu Barç', 'Küçükkemikli Barçları', 'Arıburnu Layter', 'Lundy', 'HMS Louıs', 'S.S. Milo', 'Tuzla', 'Denizaltı Mania Ağı', 'Bebek Kayalıkları' ve HMS Trıumph'tan oluşuyor.

Ege ve Marmara denizlerinin buluşma noktası olan ve sahip olduğu su altı hazineleri ile tüm dünyanın ilgisini çeken Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı için Seddülbahir Kalesi'nde açılışı ve tanıtımı yapıldı. Programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Fransa Savunma Ateşesi Albay Philippe Boulogne, Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, daire müdürleri ve davetliler katıldı. Program, 'Çanakkale Destinasyon' filmiyle başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

'ÇANAKKALE'MİZDE HER BATIĞIN BİR HİKAYESİ VAR'

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Çok kısa bir zaman içerisinde dünyanın en önemli dalış merkezi olacağına inandığımız Çanakkale dalış merkezinin Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı'nı sizlerle hizmete açıyoruz. Çanakkale'de kara savaşlarının yanı sıra denizde de büyük bir savaş olmuştu, büyük bir mücadele olmuştu. İşte o büyük mücadelenin sonucunda aslında denizin altında büyük bir tarih yatıyordu. Bir hazine yatıyordu. O batıkları yani 14 ayrı dalış noktası 150 kilometrekarelik alanda bir su altı parkının oluştuğu güzel bir destinasyon ortaya çıkmış oldu. Çanakkale dalışın merkezi olmaya aday, en güzel dalış destinasyonlarından birisi olacaktır. Çünkü her dalış istasyonunda her dalış merkezinde tabii ki batıklar var değişik batıklar ama bizim Çanakkale'mizde her batığın bir hikayesi var. Her batığın her dalış noktasının insanlara hatırası var. Dolayısıyla buradaki bütün batığın bütün su altındaki envanterin insanlarımıza çok büyük hatıralar bırakacağını düşünüyoruz. Burası, Çanakkale Tarihi Alan hem Türkiye'de hem de dünyada bir buluşma noktası olacak" dedi.

Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'in konuşmasının ardından program 'Gelibolu Tarihi Milli Parkı Tanıtım' filmiyle devam etti.

'BÜYÜK BİR BATIK ENVANTERİ VAR'

Tanıtım filminin ardından kürsüye gelen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, burada Gelibolu Sualtı Tarihi Parkı ile turizme yeni bir ivme kazandırdıklarını belirterek, "Alan Başkanımızın, Kültür Bakanlığımızın öncülüğünde epeyden beri hayalini kurduğumuz şehrimizin sadece üstünün değil altının da müze olduğunu, kıymetli olduğunu gösteren çok farklı bir çalışmanın eşiğindeyiz. Büyük bir batık envanteri var. 1. Dünya Savaşından bu yana bildiğim kadarıyla kültürel dalış etkinliğin olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. 1. Dünya Savaşının kültürel envanterini bizim önümüze sunacak dalış imkanı verecek çok farklı bir çalışmanın arifesindeyiz" diye konuştu.

Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı tanıtımı ve açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ise "106 yıl önce bu topraklarda büyük bir destan yazdık. Türk milletinin bağımsızlığına vatanına olan bağlılığını bunun için her türlü fedakarlığı yapacağını canından vazgeçeceğine bu topraklarda şahit oldu. Burada yaptığımız büyük mücadele ile büyük Türkiye'yi kurduk. Bizim, bu önemli olayların yaşandığı topraklara gerekli değerin verilmesi gerekli çalışmaların yapılması konusunda üzerimize büyük bir sorumluluk düşmekte. Çanakkale'nin bu konudaki potansiyeli çok yüksek olduğu için bunun dünyada tanıtılması ve pazarlanması da son derece önemli. Biz Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak yeni bir ürünü ortaya koyarak su altı dalış merkezini açmış oluyoruz. Dolayısıyla Çanakkale tarih açısından, kültür açısından, dalış turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip. Kış turizmi açısından da önemli ürünleri barındırıyor. Çanakkale'de kayak turizmi dışında Çanakkale'de turizm adına tarih adına ne istersek var burada. Yeter ki biz bunu çok güzel bir ürün haline getirelim. Dünyaya tanıtımını yapalım. Dünyanın her bir bölgesinden buraya akın akın gelecek. Ve bunun daha da gelişmesine ön ayak olacaktır" diye konuştu.

Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı tanıtım ve açılış töreni, Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Venice Enseble' Grubu sahne gösterisiyle son buldu.

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