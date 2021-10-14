4 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 4 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için fezleke sunuldu. Fezlekelerin 2'si HDP, 1'i CHP, 1'i de Türkiye İşçi Partili milletvekillerine ait.
Kaynak : TRT
Eklenme : 14 Ekim 2021 13:04
Yeni yasama yılında 4 vekilin dokunulmazlıklarının kaldırılması için hazırlanan 4 yeni fezleke Meclis'e gönderildi.
Fezlekelerin ikisi, HDP milletvekilleri Garo Paylan ve Hüseyin Kaçmaz'a ait.
CHP'li Ali Mahir Başarır ve Türkiye İşçi Partisi milletvekili Ahmet Şık hakkında da fezleke düzenlendi.
Dosyalar Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna gönderildi.
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