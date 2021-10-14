Müzik öğretmenlerinden diyaliz hastalarına moral konseri

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çeşitli etkinliklerde gönüllü müzik dinletisi sunan 50. Yıl Ortaokulu müzik öğretmeni Cem Aslan ile Ayşe Yanbastı Ortaokulu müzik öğretmeni Ümit Kesici, böbrek hastalarına destek olmak üzere bir diyaliz merkezinde konser vermek istedi.

Şehit Salim İzleyen Caddesinde faaliyet gösteren bir diyaliz merkezinin davet ettiği müzik öğretmenleri, uzun süren diyaliz işlemi sırasında hastaları şarkılarla motive etmeye çalıştı.

Öğretmen Cem Aslan, böbrek hastalarının hayatının zorluklarla geçtiğini, morale ihtiyaç duyduklarını belirterek onları yalnız bırakmamak için bağlama ve gitarla sevilen şarkıları seslendirdiklerini söyledi.

Diyaliz hastalarından Ragıp Özkan, konserin kendileri için bir terapi olduğunu belirtirken Perihan Patik, diyaliz işleminin stresini biraz olsun unutabildiklerini kaydetti.

Diyaliz Merkezi işletmecisi Dr. Hüseyin Acar ise öğretmenlerin gönüllü olarak konser verme teklifiyle gelmelerinin çok duyarlı bir davranış olduğunu belirterek, "Diyaliz hizmeti alan 65 hastamızın mutluluğu, parayla ölçülebilecek bir şey değil. Fedakar öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz." dedi.