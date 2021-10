ADAÇ'ta kişisel dönüşüm konuşuldu

2021 yılının başlarında okuyucuyla buluşan kitabın arka kapağında; "İnsanların başarı ve mutluluğuna adanan bir yolculuğun hikayesi bu. İnsanlar daha başarılı ve mutlu olsunlar diye çalışan bir çift dertli yüreğin, gece gündüz demeden çalışması. Her yürek başlı başına bir dünyadır. Her insan özeldir. Her insanın özel ve biricik yaratılışı gibi başarı hikayesinin de kendine özgü ve biricik olduğuna inanan bir felsefe ile yazılan bu kitap, insanın anlam arayışına, kendini tanımasına ve yaşamına değer katmasına eşlik etmek için hazırlandı. Hayatını daha coşkulu, başarılı ve mutlu yaşamak için heyecanla çalışanlar, bu kitap tam da sizin için yazıldı. Eser, hayatı sade ve monoton değil, her anını son anı gibi coşku, heyecan ve aşkla yaşamak isteyenler için kaleme alındı. Her satırı ilmek ilmek yürek atlasıyla dokundu ve varlığın en özeli insana adanarak yazıldı. İnsanlığa ve sonra gelen nesillere güzel bir mektup olsun diye." ifadelerine yer veriliyor.

İmza buluşmasıyla okurlarıyla sohbette bulunan Mehmet Aykut Cihangir, insanları hedefine ulaştıran en önemli şeyin hayal etmek olduğuna vurgu yaptı. Hayal ederek başlayan her yolculuğun nihayete ereceğini ifade etti. İnsan neyi hayal ederse, ona ulaşmasının daha kolay olacağına vurgu yaparken "hayal ederek zihnimize ulaşmak istediğimiz noktayı tanıtmış oluruz, böylece zihin o noktaya ulaştığında 'ben bunu biliyordum' diyecektir" dedi.

Adalet Bakanlığı bünyesinde olan tüm yargı personeli ve adalet çalışanlarının katılabileceği ADAÇ Derneği'nin; keyifli söyleşilerin yapıldığı ADAÇ Kütüphanesi Ankara İvedik'te bulunuyor.