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Bakan Kurum: Attığımız her temel, kalemi silaha galip kılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Attığımız her temel, kalemi silaha galip kılacak. Döktüğümüz her harç, açtığımız her bahçe, kardeşliği kirli ideolojilere üstün kılacak. Biz sadece bina yapmıyoruz, sadece yeni iş yerleri kurmuyoruz. Bu işleri yaparak Ağrı'nın çocuklarını, Ağrı'nın minik ellerini, teröre, teröristlere, hainlere boğdurtmuyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Kasım 2021 17:24
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Bakan Kurum: Attığımız her temel, kalemi silaha galip kılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, attıkları her temelin, kalemi silaha galip, döktükleri her harcın kardeşliği kirli ideolojilere üstün kılacağını belirtti.

Bakan Kurum, 314 ahır ve 3 veterinerlik binasından oluşan, 650 milyon lira yatırım tutarlı dev kırsal dönüşüm çalışmalarından Ağrı Hayvancılık Bölgesi Ahırlar Projesi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, bölgede istihdam sağlayacak önemli bir yatırım hayata geçirdiklerini söyledi.

Her zaman laf değil iş ürettiklerini ifade eden Kurum, "Hiçbir zaman entrikaların içinde yer almadık. 19 yıldır olduğu gibi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde hep milletle beraber olduk. Bizi aradığınızda, biz enkaz alanlarında vatandaşlarımızın yanındaydık. Bizi aradığınızda, Ağrı'nın ve Van'ın yollarındaydık. Hep 'vatandaşımız için Türkiye'miz ve evlatlarımızın geleceği için ne yapabiliriz' derdinde olduk." dedi.

Bakan Kurum, kentin ekonomisini canlandıracak, üretimine, istihdamına katkı sağlayacak hayvancılık bölgesinin Türkiye'ye, millete ve Ağrı'ya hayırlı olmasını temenni ederek, bölge halkı ve çocukları için ne gerekiyorsa yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.

- "19 yılda 20 milyar lirayı aşkın yüzlerce eseri Ağrı'ya armağan ettik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm şehirlerin kalkınmasını sağlayacak çevre dostu projeleri 'Medeniyetimizi yaşatan', 'Çevreye saygılı iklim dostu şehirler' vizyonuna sadık kalarak hayata geçirdiklerini belirten Kurum, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar sosyal konuttan kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden altyapı ve üstyapı çalışmalarına kadar 19 yılda 20 milyar lirayı aşkın yüzlerce eserimizi Ağrılı kardeşlerimize armağan ettik. Bu yatırımların da 5 milyar lirasını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak gerçekleştirdik. Şehirlerimizin sürdürülebilir kalkınması için yatırımlarımızı aynı zamanda kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımızın beklentileri, ihtiyaçları doğrultusunda yapıyor, bu anlamda çiftçi kardeşlerimizi de destekliyoruz. Bugüne kadar ülkemize 45 ayrı projede 7 bin tarım köy konutu kazandırdık, çiftçi kardeşlerimize teslim ettik. Bugün de Türkiye'de bir ilk ve model olacak kırsal dönüşüm projemizi, ahırlar projemizi, Ağrı'mızda başlatıyoruz."

Temelini attıkları alanda toplam 10 bin 600 büyükbaş hayvan için 314 ahır ve 3 veteriner binası inşa edildiğini dile getiren Kurum, TOKİ'nin yürüttüğü yatırımın bedelinin yaklaşık 650 milyon lira olduğunu ifade etti.

- "Ağrı Türkiye'nin en büyük hayvancılık üssü olacak"

Projeyi 2023 yılında tamamlayıp çiftçinin hizmetine sunacaklarını söyleyen Kurum, "İklim dostu kırsal dönüşümle bir yandan şehir içindeki yaşam alanlarını daha sağlıklı hale getirirken, diğer yandan şehrimizin siluetini bozan görüntü ve çevre kirliliğine son veriyoruz. Bu projemizle Ağrı'mızda hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimize daha modern üretim ve yaşam alanları kuruyoruz. Projemizle Ağrı'mız, et üretiminde bölgemizin merkezi haline gelecek, Türkiye'nin de en büyük hayvancılık üssü olacaktır." diye konuştu.

Bakan Kurum, kentte 120 milyon yatırımla et tesisleri kuracaklarının müjdesini vererek, bu sayede kentte tarım ve hayvancılığın canlanacağını vurguladı.

Kentte üretim ve istihdamın da artacağına işaret eden Kurum, burada yapacakları kentsel dönüşüm projelerine ilişkin bilgi verdi.

İlde sağlıklı nesillerin yetişeceği yerel mimariye uygun yeni yaşam alanları kurduklarını söyleyen ve bu projeleri anlatan Kurum, şunları kaydetti:

"İnşallah Ağrı'mızı gerek altyapı gerekse üstyapı anlamında tüm sorunlarını çözerek, çevresiyle, doğasıyla yepyeni bir şehre kavuşturacağız. Millete hizmeti şereflerin en büyüğü olarak görüyor, Ağrı'mızı tarihi ve doğal güzellikleriyle geleceğe en güzel şekilde hazırlıyoruz. Çünkü biliyoruz ki Ağrı'mız kalkındıkça ülkemiz kalkınacak, Ağrı'mızın ekonomisi canlandıkça ülkemizin ekonomisi canlanacak, Ağrı'mız büyüdükçe Türkiye büyüyecek. İnşallah kadim şehrimiz Ağrı'mız için yatırımlarımızı daha da artırarak çalışmaya devam edeceğiz. Ağrı'mızı tarihi dokusuna sadık kalarak her alanda dünyanın en güzel şehirlerinden, cazibe merkezlerinden biri haline getireceğiz."

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Kent için yatırımları daha da artırarak çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Kurum, şunları ifade etti:

"Bizim Ağrı'da attığımız her bir adım ekonomiyi harekete geçirecek, Ağrılıların kesesine katkı olacak. Açtığımız her yeni iş yeri, Ağrılı gençlerimizi iş sahibi yapacak. Attığımız her temel, kalemi silaha galip kılacak. Döktüğümüz her harç, açtığımız her bahçe, kardeşliği kirli ideolojilere üstün kılacak. Yani biz sadece bina yapmıyoruz, sadece yeni iş yerleri kurmuyoruz. Bu işleri yaparak Ağrı'nın çocuklarını, Ağrı'nın minik ellerini, teröre, teröristlere, hainlere boğdurtmuyoruz. Ağrı'mızın dinamizmini, enerjisini daha da artıracak iklim dostu yeşil dönüşümünü gerçekleştirecek tüm adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Vali Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'nin de konuşma yaptığı törende dua edildi. Bakan Kurum ve beraberindekiler daha sonra butona basarak projenin temelini attı.

#Ağrı# Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı# Murat Kurum#
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