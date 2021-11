Discord ve Spotify'de erişim sorunu yaşanıyor

Bazılarımızın günlük rutininde önemli birer yer tutan Spotify ve Discord platformlarında erişim sorunları yaşanıyor. Son bir saatte kullanıcıların raporlama servislerini kullanarak yaptıkları şikayetlerin sayısı epey arttı. Anlık iletişim uygulaması Discord'a hiçbir erişim sağlanamıyorken, Spotify'da çeşitli sorunlar mevcut.

Spotify ve Discord üzerinde erişim sorunları mevcut

Eğer son bir saat içerisinde Spotify ya da Discord'a erişmeye çalıştıysanız hata almış olabilirsiniz. Bu sorunun dünya genelinde yaşandığı biliniyor. Discord tarafından bu sorun hakkında açıklama gelmese de Spotify, şu tweet ile sorunu kabul etti:

We're aware of some issues right now and are checking them out! We'll keep you posted.