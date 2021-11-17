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RTÜK'ten bazı programlar nedeniyle yayıncı kuruluşlara ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bazı programlar nedeniyle yayıncı kuruluşlara ceza verdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 17 Kasım 2021 23:26
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RTÜK'ten bazı programlar nedeniyle yayıncı kuruluşlara ceza

Kurul, FM TV'de yayınlanan "Sorarım" isimli programda geçen bazı ifadelerin 'ifade özgürlüğü kullanılırken uyulması gereken görev ve sorumluluklardan uzak, toplumda özgürce kanaat oluşumunu engelleyici, milli duyguları incitici, toplumsal değerlere ilişkin hassasiyetleri dikkate almayan, Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerin manevi hatırasına saygısızlık içeren, hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı, eleştiri sınırını aşan suçlayıcı, hakaret edici ve küçük düşürücü nitelikte' olduğunu tespit etti. FM TV'ye 6112 sayılı Yasa'nın 8. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendindeki "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlık ve bağımsızlığına, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı olamaz" hükmü gereği idari para cezası ve 3 kez program durdurma müeyyidesi uygulandı.

RTÜK radyolardaki ihlalleri de atlamadı

KAFA Radyo'da yayınlanan "Nihat'la Muhabbet" programında 'sorumlu yayıncılık yapılmayarak tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine aykırı hareket edildiğini' belirleyen Üst Kurul, yayıncı radyoya idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

"Yalarım", "At yaprağı yemişiz haberimiz yok", "La oğlum at yaprağı yedik", "Benim motoru bozdu ya, bir iki gün cırcır oldum", "At yaprağını önce analarına ve karılarına yedirsinler" ve benzeri ifadelerin kullanıldığı Metro FM'in "Aragaz" programı da RTÜK'ten ceza aldı.

Üst Kurul ayrıca "Radyogram"ın "Okan Aslan ile Halkın Sesi" isimli programında "S.r git" ifadesinin herhangi bir bipleme veya engelleme olmaksızın açık bir şekilde yayınlanmasını yasa ihlali olarak değerlendirerek, ilgili yayın kuruluşuna idari para cezası verdi.

#RTÜK
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