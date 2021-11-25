NASA'dan yeni gezegen keşfi: Bir yılı 16 saat sürüyor

Güneş sistemimizin ötesindeki gezegen avı, Dünya'dan binlerce ışıkyılı uzaklıktaki yıldızların yörüngesinde dönen 4 binden fazla uzak Dünya ortaya çıkardı.

Bu güneş dışı gezegenler, kayalık süper Dünyalardan ve minyatür Neptünlerden devasa gaz devlerine kadar gerçek bir çeşitlilik barındırıyor.

Bu keşiflerden biri de TOI-2109b.

Bilinen en kısa yörüngeye sahip olduğu aktarılan yeni gezegen, yıldızına aşırı yakınlığı nedeniyle yaklaşık 3 bin derecelik sıcaklıklara maruz kalıyor.

Gökbilimciler bunun şimdiye kadar tespit edilen en sıcak ikinci gezegen olduğunu ifade ediyor.

Jüpiter'in kütlesinin yaklaşık beş katı olan ve sadece 16 saat içinde yıldızının etrafında dönen gezegenin 10 milyon yıl sonra orada olmayabileceği söylendi.