Dünyada her 11 dakikada 1 kadın öldürülüyor

Bakan Koca: 30 bin sağlık personeli, 10 bin de işçi alımı yapacağız
Bakan Koca: 30 bin sağlık personeli, 10 bin de işçi alımı yapacağız
'Cumhurbaşkanımız süresi gelmeden asgari ücreti ilan edecektir'
'Cumhurbaşkanımız süresi gelmeden asgari ücreti ilan edecektir'
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Bankacılık sektörümüz çok güçlü
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Bankacılık sektörümüz çok güçlü
Polis eşini öldürmüştü! Olayda yeni detaylar ortaya çıktı
Polis eşini öldürmüştü! Olayda yeni detaylar ortaya çıktı
Nurseven öğretmen, Kovid-19'a yenik düştü
Nurseven öğretmen, Kovid-19'a yenik düştü
MGK'den 'ekonomi' vurgusu! İhracat odaklı politikalar değerlendirildi
MGK'den 'ekonomi' vurgusu! İhracat odaklı politikalar değerlendirildi
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Elektrikte kademeli tarife 37 milyon aboneyi ilgilendiriyor
Elektrikte kademeli tarife 37 milyon aboneyi ilgilendiriyor
Çaresiz kadını bıçaklı saldırganların elinden aldı, ödüllendirildi
Çaresiz kadını bıçaklı saldırganların elinden aldı, ödüllendirildi
Türk-İş Başkanı: Asgari ücrette istediğimiz rakamı yetkililer biliyor
Türk-İş Başkanı: Asgari ücrette istediğimiz rakamı yetkililer biliyor
Evinde ölen öğretmenin cesedi 5 yıl sonra fark edildi
Evinde ölen öğretmenin cesedi 5 yıl sonra fark edildi
Zimmetlerine para geçiren 2 PTT çalışanı tutuklandı
Zimmetlerine para geçiren 2 PTT çalışanı tutuklandı
Bölüm başkanı kişiye özel kadroya sosyal medyadan isyan etti
Bölüm başkanı kişiye özel kadroya sosyal medyadan isyan etti
Bıçaklı saldırgan tutuklandı: Savcıdan dikkat çeken sevk yazısı
Bıçaklı saldırgan tutuklandı: Savcıdan dikkat çeken sevk yazısı
Sağlık çalışanları 4'üncü doz aşılarını olmaya başladı
Sağlık çalışanları 4'üncü doz aşılarını olmaya başladı
MB: Enflasyonun kısa dönemde oynak bir seyir izlemesi bekleniyor
MB: Enflasyonun kısa dönemde oynak bir seyir izlemesi bekleniyor
YÖK, üniversitelerin 2020 yılı karnelerini açıkladı
YÖK, üniversitelerin 2020 yılı karnelerini açıkladı
İşverenlerden 'asgari ücreti erken belirlemeye hazırız' açıklaması
İşverenlerden 'asgari ücreti erken belirlemeye hazırız' açıklaması
'Başarılı öğretmenlerin ödüllendirildiği bir model inşa edilmeli'
'Başarılı öğretmenlerin ödüllendirildiği bir model inşa edilmeli'
Bir paket makarna 5 liranın üstüne çıkacak
Bir paket makarna 5 liranın üstüne çıkacak
EPDK'dan 'akaryakıta zam' yalanlaması
EPDK'dan 'akaryakıta zam' yalanlaması
Çalışma Bakanı açıkladı... Asgari ücrette uzlaşmaya yakınız
Çalışma Bakanı açıkladı... Asgari ücrette uzlaşmaya yakınız
Yerli aşı için acil kullanım onayı başvurusu yapıldı
Yerli aşı için acil kullanım onayı başvurusu yapıldı
Kamuda yeni moda: Kayıt dışı yöneticilik...
Kamuda yeni moda: Kayıt dışı yöneticilik...
8 kamu kurumu 236 personel almak için ilana çıktı
8 kamu kurumu 236 personel almak için ilana çıktı
Aşı yolu bahane dolu, 'unuttum' 'vaktim yok' 'grip oldum'
Aşı yolu bahane dolu, 'unuttum' 'vaktim yok' 'grip oldum'
'Delil vermeme' için para isteyen terörle mücadele polislerine hapis
'Delil vermeme' için para isteyen terörle mücadele polislerine hapis
Yeni yol haritası belirlendi: Finansal şoklara karşı kararlı duruş
Yeni yol haritası belirlendi: Finansal şoklara karşı kararlı duruş
Korsan yayınlar için TFF harekete geçti
Korsan yayınlar için TFF harekete geçti
Hükümet 'düşük faiz' politikasını kararlılıkla sürdürecek
Hükümet 'düşük faiz' politikasını kararlılıkla sürdürecek
Ana sayfaHaberler Dünya

Dünyada her 11 dakikada 1 kadın öldürülüyor

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından yayınlanan raporda, dünyada her 11 dakikada 1 kadının ailesi veya yakını tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 25 Kasım 2021 18:43
Yazdır
Dünyada her 11 dakikada 1 kadın öldürülüyor

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin (UNODC) kadın ve kız çocuklarının aile bireyleri tarafından öldürülmesine ilişkin rapor hazırladı. Sadece 2020 yılında 47 bin kadın veya kız çocuğunun ailesi veya yakınları tarafından öldürüldüğü belirtilen raporda, bunun ortalama olarak her 11 dakikada 1 kadın veya kız çocuğunun kendi ailesinden biri tarafından öldürüldüğü anlamına geldiği aktarıldı.

En fazla kadın cinayeti Asya ve Afrika ülkelerinde

Dünyanın her yerinde kadınların ve kız çocuklarının toplumsal cinsiyete dayalı şiddetten etkilenmekte olduğunu belirtilen raporda, bu oranın 18 bin 600 kadın cinayeti ile en fazla Asya ülkelerinde görüldüğü aktarıldı. Afrika ülkelerinde ise kadın cinayetlerinin, kadın nüfusunun büyüklüğüne göre en yüksek yüzdeye sahip olan bölge olduğu belirtildi.

Kadınlar evlerinde öldürülüyor

Raporda, 2020'de dünya çapındaki tüm cinayet kurbanlarının büyük çoğunluğunun erkek veya erkek çocuklar olduğu ve aynı zamanda kamusal alandaki cinayet kurbanlarının çocuğunun yine erkekler olduğu belirtildi. Kadın cinayetlerinin kamusal ve özel alanlardaki dağılımındaki farka göre, kadınların en çok kendi evleri gibi özel alanlarda öldürüldükleri belirtilen raporda, birlikte oldukları partnerler veya diğer aile üyeleri tarafından işlenen tüm cinayetlerin yüzde 58'inde, kurbanların kadın veya kız çocuğu olduğu ifade edildi.

Amerika kıtasında kadın cinayetleri yüzde 9 arttı

Raporda, kadın ve kız çocuklarının öldürülmesinde ulusal eğilimlerin genellikle değişkenlik gösterdiği belirtildi. Ortalama olarak, Avrupa'da son 10 yılda özel alanlarda toplumsal cinsiyete bağlı kadın cinayetlerinde yüzde 13'lük bir düşüş görüldüğü aktarılan raporda, bu oranın Amerika kıtasında yüzde 9'luk bir artış kaydettiği aktarıldı. Raporda, Doğu Avrupa'da ise geçtiğimiz 10 yılda ev dışında işlenen kadın cinayetlerinde yüzde 47'lik bir azalma görüldüğü ifade edilirken, aynı dönemde yakınları veya diğer aile üyeleri tarafından işlenen kadın cinayetlerinde yalnızca 15'lik bir azalma görüldüğü aktarıldı.

Covid-19 kısıtlamaları sırasında kadın cinayetleri arttı

Raporda, Covid-19 kısıtlamaları döneminde kadın ve kız çocuklarının cinayetlerinde 2019'dan 2020'ye kadar olan yıllık ortalama sayının, Batı'da yüzde 11 ve Güney Avrupa'da yüzde 5'lik bir artış gösterdiği belirtildi.

Cinayetlerde Kuzey Avrupa'da herhangi bir değişiklik tespit edilmediği ifade edilen raporda, Doğu Avrupa'da ise hafif bir düşüş kaydedildiği belirtildi. Kuzey Amerika'da bu oranın yüzde 8, Orta Amerika'da yüzde 3 ve Güney Amerika'da ise yüzde 5 arttığı belirtildi.

#kadın# cinayet#
Kuzey Kore'de Squid Game dizisini ülkeye sokan kişiye idam cezası
Kuzey Kore'de Squid Game dizisini ülkeye sokan kişiye idam cezası
NASA'dan yeni gezegen keşfi: Bir yılı 16 saat sürüyor
NASA'dan yeni gezegen keşfi: Bir yılı 16 saat sürüyor
İsveç'in Başbakanı, göreve geldikten 7 saat sonra istifa etti
İsveç'in Başbakanı, göreve geldikten 7 saat sonra istifa etti
NASA asteroidle çarpışması planlanan uzay aracını fırlattı
NASA asteroidle çarpışması planlanan uzay aracını fırlattı
Avrupa'da Kovid-19'un delta varyantının artacağı uyarısı
Avrupa'da Kovid-19'un delta varyantının artacağı uyarısı
Einstein'ın Genel Görelilik Kuramı'na ait formül rekor fiyata satıldı
Einstein'ın Genel Görelilik Kuramı'na ait formül rekor fiyata satıldı

Bu Habere Tepkiniz

Sözleşmeli öğretmenlerden hangisi norm kadro fazlası olur?

Sözleşmeli öğretmenlerden hangisi norm kadro fazlası olur?

Sözleşmeli öğretmenler arasında ihtiyaç fazlası öğretmen; sırasıyla atamaya esas sözlü puanı daha düşük olandan başlamak üzere belirlenir, puanının eşitliği durumunda KPSS puanı daha düşük olanın, eşitlik bozulmaz ise sözleşmeli öğretmenliğe daha sonra başlayanın ihtiyaç fazlası olarak belirlenmektedir.
Özel şart koşulan sertifikalara 2007/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi sürprizi

Özel şart koşulan sertifikalara 2007/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi sürprizi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından ilan edilen sözleşmeli personel alım pozisyonlarına başvuran adaylardan özel firmalardan sertifika alanlar 2007 yılına ait Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde elendi!
Süpermarket ürünlerinde 150 TL'ye 30 TL indirim

Süpermarket ürünlerinde 150 TL'ye 30 TL indirim

https://www.hepsiburada.com/kampanyalar/supermarkette-150-tl-ye-30-tl-indirim?utm_source=display&utm_medium=memurlar&utm_campaign=web-manset-advertorial&utm_content=supermarkette-150-tl-ye-30-tl-indirim&utm_term=6818-fmcg&wt_ds=memurlar.supermarkette-150-tl-ye-30-tl-indirim.web-manset-advertorial.6818-fmcg&dclid=COyz_v7qsfQCFYDjuwgdStEFrg
Öğretim görevlisi alımlarında yönetmelik kanuna uygun hale getirilmedi!

Öğretim görevlisi alımlarında yönetmelik kanuna uygun hale getirilmedi!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, öğretim görevlisi alımlarında lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren fakülte mezunlarının atama işlemlerinde sakatlık yaşanmaması için yönetmeliği kanuna uygun hale getirmeli!
Doğrusa Carrefoursa

Doğrusa Carrefoursa

https://www.carrefoursa.com/kirmizi-etler/c/1045?utm_source=memurlarnet&utm_medium=advertorial&utm_campaign=memurlarnet23kasimiletisimi
Gümrük personeline 24 maaşa kadar nakdi ödül verilebilecek. İşte teklifi yapacak makamlar

Gümrük personeline 24 maaşa kadar nakdi ödül verilebilecek. İşte teklifi yapacak makamlar

Gümrük hizmetleri ve kaçakçılıkla mücadele görevlerinde yer alan bazı personele verilecek nakdi ödülde usul ve esaslar belirlendi. Taşrada nakdi ödül tekliflerini Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü veya Gümrük Müdürü yapacak
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
AFAD, görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarıyla personelini üzdü

AFAD, görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarıyla personelini üzdü

AFAD Başkanlığı dün açıkladığı görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarıyla personelini üzdü
Oturduğu lojmanı alan memurun bu kadar da olmaz dedirten talebine Yönetmelik 'Olur' veriyor

Oturduğu lojmanı alan memurun bu kadar da olmaz dedirten talebine Yönetmelik 'Olur' veriyor

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, yararlanmakta olan lojmanı öncelikli alım hakkı kapsamında satın alan personelin sıra veya görev tahsisli lojmana başvuru yapabileceğini belirtti.
Kişiye özel ilanlara YÖK'ün dur deme zamanı gelmedi mi?

Kişiye özel ilanlara YÖK'ün dur deme zamanı gelmedi mi?

Üniversitelerde kişilere özgü personel alımı ilanlarının sıradan hale gelmeye başladığını ne kadar yazarsak yazalım YÖK'ün gerekli adımı atmadığı sürece mesafe alınması imkansızdır. Maalesef ya YÖK durumun farkında değil ya da böyle gelmiş böyle gider modunda.
Adalet Bakanlığı'na 2022'de, 12 bin 400 yeni personel alınacak

Adalet Bakanlığı'na 2022'de, 12 bin 400 yeni personel alınacak

Adalet Bakan Gül '2022 yılında 12 bin 400 yeni personel alacağız. Bu konudaki planlamamızı tamamladık. Bu sayının artırılması yönündeki çalışmamızı da sürdüreceğiz' dedi.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 aralık 2021
Yerli aşı TURKOVAC'ta son adımlar

Yerli aşı TURKOVAC'ta son adımlar

erli aşı 'TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmalarında sona yaklaşılırken, vatandaşlar aşı için gönüllü olmaya devam ediyor. Korona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de yerli aşıya ilişkin "On yıllardır aşı üreten ülkeler, üretim anlamında yaklaşık 1 yılda aşılarına kavuştular. Biz aşı yarışına sonradan giren bir ülke olarak 1,5 yılda aslında aşımızı ürettik. Şu an sadece fazını tamamlayıp bunun tescilini almaya uğraşan bir ülkeyiz" dedi.
Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak

Merkez Bankası 65 araştırmacı ve uzman yardımcısı alacak

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tam zamanlı 25 Araştırmacı ve bilişim alanında çalıştırmak üzere yine tam zamanlı kadrolu 40 uzman yardımcısı almak için ilana çıktı
İşte en çok dolar alan ve bozduran şehirler

İşte en çok dolar alan ve bozduran şehirler

Döviz yatırımıyla ilgili çok çarpıcı bir liste ortaya çıktı. En çok dövizi hangi şehirlerde yaşayanlar aldı?.. En çok gram altın satışı yapılan iller hangileri?.. Dolarda son durum ne?.. İşte ayrıntılar...