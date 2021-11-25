TMO, 385 bin ton buğday ithal edecek

Dünya'nın haberine göre; Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yaklaşık 385 bin ton ekmeklik buğday ithalatı için açtığı ihalenin ilk turunda teklifleri aldı.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre ticaret kaynakları, en düşük teklifin navlun dahil ancak sigorta maliyetleri hariç (c&f) ton başına 376 dolar olduğunun tahmin edildiğini söylediler.

Kaynaklar en düşük teklifin yaklaşık 25 bin ton için Aston tarafından Tekirdağ limanına teslim için verildiğini ifade ettiler. Bu teklifi 380 dolar, 381.79 dolar ve 385 dolarlık teklifler takip etti.

İhalede teslimatın 10-31 Ocak tarihleri arasında yapılması istendi.