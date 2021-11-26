8 Kamu Kurumu 169 personel almak için ilana çıktı
BDDK ve 7 üniversite çok sayıda sözleşmeli ve akademik personel almak için ilana çıktı
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 12 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 10 aralık 2021
Abdullah Gül Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Elemanı 20 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 10 aralık 2021
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Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi 11 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 10 aralık 2021
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BDDK, 9 personel alacak
BDDK, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Şoför, Sekreter ve Memur kadrolarına kamu hizmetine ilk defa Kurumumuzda başlayacak olan adaylar arasından giriş sınavı sonuçlarına göre idari personel alınacaktır. Son başvuru tarihi 8 aralık 2021
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Öğretim Üyesi, 58 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 10 aralık 2021
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Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 19 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 10 aralık 2021
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İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 31 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 10 aralık 2021
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Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı 9 akademik persaonel alacak. Son başvuru tarihi 10 aralık 2021
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