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8 Kamu Kurumu 169 personel almak için ilana çıktı

BDDK ve 7 üniversite çok sayıda sözleşmeli ve akademik personel almak için ilana çıktı

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 26 Kasım 2021 08:15
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8 Kamu Kurumu 169 personel almak için ilana çıktı

Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 12 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 10 aralık 2021

Abdullah Gül Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız

Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Elemanı 20 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 10 aralık 2021

Afyon Kocatepe Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız

Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi 11 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 10 aralık 2021

Amasya Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız

BDDK, 9 personel alacak

BDDK, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Şoför, Sekreter ve Memur kadrolarına kamu hizmetine ilk defa Kurumumuzda başlayacak olan adaylar arasından giriş sınavı sonuçlarına göre idari personel alınacaktır. Son başvuru tarihi 8 aralık 2021

BDDK ilanı detayları için tıklayınız

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Öğretim Üyesi, 58 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 10 aralık 2021

18 Mart Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız

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Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 19 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 10 aralık 2021

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İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 31 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 10 aralık 2021

İstinye Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız

Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı 9 akademik persaonel alacak. Son başvuru tarihi 10 aralık 2021

Süleyman Demirel Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız

#BDDK#üniversite#kpss#akademik personel
Bakan Koca: 30 bin sağlık personeli, 10 bin de işçi alımı yapacağız
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8 kamu kurumu 236 personel almak için ilana çıktı
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7 Üniversite 225 personel almak için ilana çıktı
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Olağanüstü hal sonrası ihraç edilen kişilerin mecburi hizmet durumu yeni düzenlemede yer almadı!
Bakan Koca: 30 bin sağlık personeli, 10 bin de işçi alımı yapacağız

Bakan Koca: 30 bin sağlık personeli, 10 bin de işçi alımı yapacağız

Bakan Koca: "(Atamalar) KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile mülakat olmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve kura ile de 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak."
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Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

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Sözleşmeli öğretmenlerden hangisi norm kadro fazlası olur?

Sözleşmeli öğretmenlerden hangisi norm kadro fazlası olur?

Sözleşmeli öğretmenler arasında ihtiyaç fazlası öğretmen; sırasıyla atamaya esas sözlü puanı daha düşük olandan başlamak üzere belirlenir, puanının eşitliği durumunda KPSS puanı daha düşük olanın, eşitlik bozulmaz ise sözleşmeli öğretmenliğe daha sonra başlayanın ihtiyaç fazlası olarak belirlenmektedir.
Özel şart koşulan sertifikalara 2007/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi sürprizi

Özel şart koşulan sertifikalara 2007/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi sürprizi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından ilan edilen sözleşmeli personel alım pozisyonlarına başvuran adaylardan özel firmalardan sertifika alanlar 2007 yılına ait Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde elendi!
Öğretim görevlisi alımlarında yönetmelik kanuna uygun hale getirilmedi!

Öğretim görevlisi alımlarında yönetmelik kanuna uygun hale getirilmedi!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, öğretim görevlisi alımlarında lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren fakülte mezunlarının atama işlemlerinde sakatlık yaşanmaması için yönetmeliği kanuna uygun hale getirmeli!
Gümrük personeline 24 maaşa kadar nakdi ödül verilebilecek. İşte teklifi yapacak makamlar

Gümrük personeline 24 maaşa kadar nakdi ödül verilebilecek. İşte teklifi yapacak makamlar

Gümrük hizmetleri ve kaçakçılıkla mücadele görevlerinde yer alan bazı personele verilecek nakdi ödülde usul ve esaslar belirlendi. Taşrada nakdi ödül tekliflerini Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü veya Gümrük Müdürü yapacak
AFAD, görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarıyla personelini üzdü

AFAD, görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarıyla personelini üzdü

AFAD Başkanlığı dün açıkladığı görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarıyla personelini üzdü
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Oturduğu lojmanı alan memurun bu kadar da olmaz dedirten talebine Yönetmelik 'Olur' veriyor

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, yararlanmakta olan lojmanı öncelikli alım hakkı kapsamında satın alan personelin sıra veya görev tahsisli lojmana başvuru yapabileceğini belirtti.
Kişiye özel ilanlara YÖK'ün dur deme zamanı gelmedi mi?

Kişiye özel ilanlara YÖK'ün dur deme zamanı gelmedi mi?

Üniversitelerde kişilere özgü personel alımı ilanlarının sıradan hale gelmeye başladığını ne kadar yazarsak yazalım YÖK'ün gerekli adımı atmadığı sürece mesafe alınması imkansızdır. Maalesef ya YÖK durumun farkında değil ya da böyle gelmiş böyle gider modunda.
Adalet Bakanlığı'na 2022'de, 12 bin 400 yeni personel alınacak

Adalet Bakanlığı'na 2022'de, 12 bin 400 yeni personel alınacak

Adalet Bakan Gül '2022 yılında 12 bin 400 yeni personel alacağız. Bu konudaki planlamamızı tamamladık. Bu sayının artırılması yönündeki çalışmamızı da sürdüreceğiz' dedi.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 60 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 aralık 2021
Yerli aşı TURKOVAC'ta son adımlar

Yerli aşı TURKOVAC'ta son adımlar

erli aşı 'TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmalarında sona yaklaşılırken, vatandaşlar aşı için gönüllü olmaya devam ediyor. Korona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de yerli aşıya ilişkin "On yıllardır aşı üreten ülkeler, üretim anlamında yaklaşık 1 yılda aşılarına kavuştular. Biz aşı yarışına sonradan giren bir ülke olarak 1,5 yılda aslında aşımızı ürettik. Şu an sadece fazını tamamlayıp bunun tescilini almaya uğraşan bir ülkeyiz" dedi.
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Zam sonrası araçların depo dolum fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında rekor artış gerçekleşti. Araç sahipleri, ortalama 1 liralık artıştan nasibini alırken benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. Bir depo benzin doldurmak araç segmentlerine göre ciddi farklar ortaya çıkarıyor.