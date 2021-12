Sivas'ta sokak hayvanlarına 4 mevsime göre barınak hizmeti

Sivas Belediyesi'nin Seyfebeli mevkisinde yer alan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kış günlerinde yoğun mesai harcanıyor. Köpekler, kentin soğuklarından ısıtmalı sistem sayesinde en az etkileniyor. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Sivas İl Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu, rehabilitasyon merkezini ziyaret etti. Barınakla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Bilgin, bakıma muhtaç her sokak hayvanına sahip çıkıldığını söyledi. Barınağın kış şartlarına göre dizayn edildiğini söyleyen Bilgin, "Sivas Belediyesi olarak şehrimizi ülkenin bir gerçeği olan sokak hayvanları sorunuyla yüz yüze bırakmamak adına herkesin de menfaati ve yaşam hakkını koruyarak güzel bir çalışma yapıyoruz. Çalışmalarımızı da şeffaf yürütüyoruz. İç Anadolu'nun en büyük hayvan barınağı olarak buraya kazandırılan bu barınakta çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Hem insanımıza hem de doğayı birlikte paylaştığımız can dostlarımıza hizmet ediyoruz çünkü merhamet etmeyen merhamet bulamaz. Bakıma muhtaç her hayvana şehrimizle birlikte bakıyoruz ve bakmaya da devam edeceğiz. Dün Türkiye'nin en soğuk ili Sivas'tı ve böylesi soğuk bir havada ayazın çok sert olduğu havada gıdanın ulaşımının zor olduğu yerlerde beslenmeye de sivil toplum örgütlerimizle Paşabahçe, Kardeşler Kent Ormanı gibi hayvan popülasyonun yoğun olduğu bölgelerde besleme devam ediyor. Bu barınakta 4 mevsim esasına göre hizmet veriliyor. Yazın çok problem olmuyor. Şu anda kış mevsimindeyiz. Ayazın çok sert geçtiği bir alandayız. Barınağımız da hayvan konforuna göre dizayn edilmiş durumda" diye konuştu.

'AMACIMIZ ORTA YOLU BULMAK'

Barınaktaki hayvan popülasyonuna değinen HAYTAP Sivas İl Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu, "Toplum gerçekten zor bir süreçten geçiyor. İsteriz ki sokak hayvanı diye bir gerçek olmasın ve hepsinin evi olsun fakat ne yazık ki Türkiye şartlarında bu çok doğru bir şey değil. Daha doğrusu ne yazık ki olabilirliği olan bir şey değil. Sokaklarda hayvanlarımız var. Bunların tabi ki saldırgan olmaları ve sürüler halinde dolaşmaları ve insanları rahatsız etmesi en çok bizi üzer. Hayvan hakları savunucusu olarak amacımız hayvanlar sürüler halinde dolaşsın ya da insanları rahatsız etsin değil. Orta yolu bulalım istiyoruz. Orta yolu bulmakta bu hayvanları kısırlaştırmak, aşılarını yaptırmak ve bir şekilde sosyalliklerini sağlarsak o zaman hayvanlar problem çıkarmadan topluma karışır. Sivas bu konuda oldukça duyarlı ve sokaklarda kısırlaşmamış hayvan bırakmamak gibi bir hedefimiz var. Ne yazık ki köyden ve kentten çok sayıda hayvan bırakılıyor. Aynı şekilde evcil olarak alınan hayvanlar da sokaklara atılıyor. Bundan dolayı bu popülasyonu kontrol altına alması çok zor. Fakat Sivas Belediyesi ve gönüllü kuruluşlar olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.