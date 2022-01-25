Ebeveynlere karne önerileri

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun, karnenin, derslerin ne derece öğrenildiğini gösteren bir ölçüt olmanın yanında öğrenciler ve ebeveynlerin geleceğe ilişkin beklenti ve hedeflerini de belirlemesine yardımcı bir araç olduğunu belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Coşkun, çocukları karne alan ailelere önerilerde bulundu.

Coşkun, salgın sürecinde tamamen yüz yüze yürütülen bu dönemin karnelerinin de bu özel durum kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Her düzeyde eğitim gören öğrencilerin akademik başarılarının değerlendirildiği karnenin bu dönemde daha farklı bir anlama sahip olduğunu belirten Coşkun, "Öğrenciler ve eğitimciler okul ortamında maske, mesafe gibi kısıtları ve sağlık endişeleri ile birlikte öğrenme sürecini devam ettirdiler. Bu çabanın takdir edilmesi çok önemli. Çaba ve motivasyon, öğrenmenin tetikleyicisi olan değerli özelliklerdir. Ebeveynlerin karnedeki ders başarılarını değerlendirirken bu açıdan yaklaşmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.