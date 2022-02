Putin ile Erdoğan görüşmesinin detayları açıklandı

Rusya Devlet Başkanlığı internet sitesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başaknı Vladimir Putin ile yapılan görüşmenin detaylarını paylaştı.

Rus internet sitesi :

Liderler, Rusya'nın Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanımasıyla ilgili durum hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Vladimir Putin, Ukraynalı yetkililerin Donbass'taki saldırganlığına ve Minsk Anlaşmalarını uygulamayı kategorik olarak reddetmelerine dayanarak bu kararı almanın nesnel gerekliliğini vurguladı.

Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili iyi bilinen görüşlerini bildirdi. Rusya Federasyonu için uzun vadeli yasal olarak bağlayıcı güvenlik garantileri oluşturma konuları da tartışıldı. Bu bağlamda, Vladimir Putin, ABD ve NATO'nun Rusya'nın meşru endişelerini ve taleplerini görmezden gelme girişimine dönüşen tepkisinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Başkanlar, Rus-Türk temaslarını çeşitli biçimlerde sürdürme konusunda anlaştılar.



🇷🇺🇹🇷📞 President Vladimir #Putin had a telephone conversation with Turkish @RTErdogan.



They exchanged views on Russia's recognition of the Donetsk and Lugansk people's republics. Vladimir Putin stressed the objective necessity to take that decision.



🔗 https://t.co/HqNw1XIQ8h pic.twitter.com/UOzrJEPhoT