Danıştay İDDK görevden almalara ilişkin görüşünü değiştirmedi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığında Daire Başkanı olarak görev yapan davacı tarafından, başkanlık emrine uzman olarak atanmasına ilişkin davada;

İlk derece mahkemesince; davacı hakkında ön inceleme başlatılmasına karar verilmiş olsa da, bu ön inceleme sonrasında soruşturma izni verilmediği ve disiplin soruşturması başlatılmadığı, davacı hakkında dava konusu işlem tarihi itibarıyla anılan Kurumda görev yaptığı hizmet süresi boyunca herhangi bir idari soruşturma başlatılmadığı ve davacının, yürütmüş olduğu daire başkanlığı görevinde başarısız veya verimsiz olduğunun hukuken kabul edilebilir, hizmet gereklerine uygun, kamu yararını gözeten somut ve nesnel delillerle ortaya konulamadığı, tesis edilen dava konusu atama işleminin hukuki bir gerekçesinin olmadığı gerekçesi ile işlem iptal edilmiştir.

Danıştay İkinci Dairesi ise dava dosyasına sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinden, idarenin mevzuat uyarınca sahip olduğu takdir yetkisini kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı kullandığına dair herhangi bir bilgi ve belgenin bulunmadığı gerekçesi ile kararı bozmuştur.

İlk derece mahkemesi ise kararında ısrar etmiştir.

İDDK ise ikinci dairesi kararını onamıştır. İDDK'ya göre, daire başkanı olarak görev yapan davacının, kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek başkanlık emrine uzman olarak atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

ESAS NO: 2021/3294

KARAR NO: 2022/23

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : .Büyükşehir Belediye Başkanlığı/.

VEKİLİ : Av. .

KARŞI TARAF (DAVACI) : .

VEKİLİ : Av. .

İSTEMİN KONUSU:

. Bölge İdare Mahkemesi . İdare Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığında . Dairesi Başkanı olarak görev yapan davacı tarafından, başkanlık emrine uzman olarak atanmasına ilişkin . tarih ve . sayılı işlemin iptali ile bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı özlük haklarının iadesine ve parasal haklarının işlem tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

. İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla;

Memurların naklen atanmaları konusunda idareye takdir yetkisi tanındığı, bu yetkinin kullanımının mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu, dava konusu işlem sonrasında davacı hakkında ön inceleme başlatılmasına karar verilmiş olsa da, bu ön inceleme sonrasında soruşturma izni verilmediği ve disiplin soruşturması başlatılmadığı, davacı hakkında dava konusu işlem tarihi itibarıyla anılan Kurumda görev yaptığı hizmet süresi boyunca herhangi bir idari soruşturma başlatılmadığı ve davacının, yürütmüş olduğu daire başkanlığı görevinde başarısız veya verimsiz olduğunun hukuken kabul edilebilir, hizmet gereklerine uygun, kamu yararını gözeten somut ve nesnel delillerle ortaya konulamadığı, tesis edilen dava konusu atama işleminin hukuki bir gerekçesinin olmadığı; davacının daire başkanlığı görevinden alınmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı; hukuka aykırılığı yargı kararıyla sabit olan dava konusu işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı özlük haklarının iadesi ve parasal kayıplarının davanın açıldığı tarihten (19/10/2016) itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı idarece davacıya ödenmesi gerektiği gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptaline, davacının işlem nedeniyle yoksun kaldığı özlük haklarının iadesi ve parasal haklarının davanın açıldığı tarihten (19/10/2016) itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi isteminin kabulüne karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

. Bölge İdare Mahkemesi . İdare Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla;

İdare Mahkemesi kararında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca davalı idarenin istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay İkinci Dairesinin 04/11/2020 tarih ve E:2018/1797, K:2020/3221 sayılı kararıyla;

İdarenin, davacıyı Daire Başkanlığı kadrosuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesinde ifadesini bulan takdir yetkisi kapsamında atadığının görüldüğü, davalı idarenin atama konusunda sahip olduğu bu yetkinin davacıyı görevden alma konusunda da mevcut olduğunun kabulü noktasında tereddüt bulunmadığı,

Bu bağlamda, dava dosyasına sunulan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinden, idarenin mevzuat uyarınca sahip olduğu takdir yetkisini kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı kullandığına dair herhangi bir bilgi ve belgenin bulunmadığı, dava konusu işlemin, davacının geçmiş hizmetleri ve görevin niteliği gözönünde bulundurularak, hizmetin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla, kamu yararı ile hizmet gereklerine uygun olarak tesis edildiği anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık, istinaf başvurusunun reddi yolundaki . Bölge İdare Mahkemesi . İdari Dava Dairesi kararında ise hukuki isabet görülmediği gerekçesiyle, . Bölge İdare Mahkemesi . İdare Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi ısrar kararının özeti:

. Bölge İdare Mahkemesi .. İdare Dava Dairesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; istinaf başvurusunun reddi yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davalı idare tarafından, dava konusu işlemin, davacının geçmiş hizmetleri ve görevin niteliği gözönünde bulundurularak, hizmetin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla, kamu yararı ile hizmet gereklerine uygun olarak tesis edildiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile . Bölge İdare Mahkemesi . İdare Dava Dairesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığında. Dairesi Başkanı olarak görev yapan davacı, . tarih ve . sayılı işlem ile başkanlık emrine uzman olarak atanmıştır.

Bunun üzerine temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesinin 1. fıkrasında; "Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler." hükmüne yer verilmiştir.

Devlet Memurları Kanunu'nun 76. maddesi ile memurların naklen atanmaları konusunda idareye takdir yetkisi tanındığı açık olup, bu yetkinin ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri göz ardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı merciince saptanması halinde, sözü edilen bu durumun dava konusu idari işlemin neden ve amaç yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceği yerleşmiş yargı içtihatlarıyla kabul edilmiş bulunmaktadır.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının, ... Büyükşehir Belediyesi ... Daire Başkanlığı emrinde ambar memuru olarak görev yapmakta iken, 04/01/2012 tarihinde .Dairesi Başkanı olarak, 23/05/2014 tarihinde ise . Dairesi Başkanı olarak atandığı, 23/08/2016 tarihinde de dava konusu işlemle Başkanlık emrine uzman olarak atandığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, 657 sayılı Kanun'un 76. maddesi kapsamında, memurların naklen atanmaları hususunda idareye, kazanılmış hak aylık derecelerine ve 68. maddedeki esaslara uygun olmak şartı ile başkaca bir sınırlama olmaksızın takdir yetkisi tanındığı, somut olayda idarenin mevzuat uyarınca sahip olduğu takdir yetkisini kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı kullandığına dair hukuken geçerli herhangi bir bilgi belgenin de bulunmadığı ve davacının geçmiş hizmetleri dikkate alındığında; daire başkanı olarak görev yapan davacının, kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilerek başkanlık emrine uzman olarak atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

Bu itibarla, temyize konu İdare Mahkemesi ısrar kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne;

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline, davacının işlem nedeniyle yoksun kaldığı özlük haklarının iadesi ve parasal haklarının davanın açıldığı tarihten (19/10/2016) itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi isteminin kabulüne ilişkin İdare Mahkemesi kararına yönelik yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki .Bölge İdare Mahkemesi . İdari Dava Dairesinin temyize konu . tarih ve E:., K:. sayılı ısrar kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın . Bölge İdare Mahkemesi . İdari Dava Dairesine gönderilmesine, 19/01/2022 tarihinde kesin olarak oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

X-Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; . Bölge İdare Mahkemesi . İdare Dava Dairesince verilen ısrar kararının usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davalı idarenin temyiz isteminin reddi ve ısrar kararının onanması gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.