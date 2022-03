O öğretmen konuştu: Ben kendisini affettim

Olay Ankara'nın Sincan ilçesinde yer alan bir özel okulda meydana geldi. Yaklaşık 35 yıllık eğitimci olan İngilizce öğretmeni Eyup Sağlık, ders esnasında bir öğrencisinin ayağa kalkarak kendine yönelik hareketleri sonrasında ne yapacağını şaşırdı. Başka bir öğrenci tarafından çekilen bu görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü olay hakkında soruşturma başlattı. 35 yıllık eğitimci olan İngilizce öğretmeni Eyup Sağlık, yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. İngilizce öğretmeni Sağlık, "Salı günü okulumda ders anında tam derse konsantre iken, aniden çocuk yerinden kalkmış yanıma gelmiş. Birden yüzümde eller kollar hissetmeye başladım. 'Ne oluyor' diye şaşırdım. Baktım çocuk dans ediyor gibi çok tuhaf hareketler yapıyor. Sonra çocuğun elinden tuttum yerine oturttum. Ertesi gün sabah veli çocuk, kameraya alan çocuk özür dilemeye geldiler. Biz tabii büyüğüz ve eğitimciyiz. Tabi bir hata ile bir Türk evladı kaybedilemez. Herkesin geçmişte elbette ki hataları var. Bu çocuk da bir şiddet uygulamamış, evet öğretmene, mesleğe zedeleyici hareketler ama çocuk da bilinçli değil. Sonradan öğrendiğim kadarıyla TikTok'ta para kazanmak amacıyla aniden yapılan bir şey. Aslında okul idaremiz bu konuda çok hassas, okulda telefon dolapları var. Ama ben çocuklar İngilizce dersinde bilinmeyen kelimelere bakmaları için müsaade etmiştim. Ani gelişen bir olay. Bunu TikTok'a veren öğrenci hakkında okul yönetimine dilekçem var. İzinsiz böyle bir şey olmamalıydı" ifadelerini kullandı.

"Ben kendisini affettim"

Öğrencilerini çok sevdiğini ve bir hata yüzünden kaybetmek istemediğini belirten Sağlık, olay sonrasında öğrenci ve veli ile de görüştüklerini belirterek, "Affettik. Kendisiyle de buluştum, velisiyle de buluştum. Ama İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz soruşturma başlattı. O soruşturmanın gidişatı belli edecek. Ama ben kendisini affettim çocuğu. Bu bizim evladımız, atamayız" diye konuştu.

"Çocuk insan olmalı, biz ona insan olmayı öğretmeliyiz"

Olay sonrasında kendisine destek mesajları yağdığını, bu durumdan da oldukça mutlu ve memnun olduğunu vurgulayan Sağlık, şunları kaydetti:

"Tanıdığım okul müdürü arkadaşlarım, meslektaşlarım telefon yağmuruna tuttular. Allah razı olsun. Yalnız bunlar olan şeyler. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Beşiktaş'ı 3 sene şampiyon yapan Gordon Milne diye bir teknik direktör vardı. Yenildiği zaman şöyle diyordu, ben onu örnek alıyordum. 'This happens in football' Yani 'bu futbolda olur.' Ben de diyorum ki, 'bunlar eğitim öğretimde, gençlikte olur.' Ama şöyle bir örnek olması açısından iyi oldu. Veliler hep sürekli dışarıyı suçluyor. Önce kendimize bir bakmalıyız, çocuğumuz ne yapıyor? Çocuğu da dinlemeliyiz, öğretmeni de dinlemeliyiz. Hemen saldırı eğitim çalışanına olmamalı. Çocuk dersi öğrenmeyebilir. Ama çocuk insan olmalı, biz ona insan olmayı öğretmeliyiz. Dolayısıyla biz eğitimde öğretmenlerden kaynaklı şu olabilir. Çocuğa davranışı vermemişiz. Bu çocuğa ne yapması gerektiğini öğretememişiz. Kendi payıma söylüyorum, diğer meslektaşlarım için değil. Ben öğretememişim."