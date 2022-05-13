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'Tek gayeleri 'Recep Tayyip Erdoğan'sız bir Türkiye'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında saf tutanların tek gayelerinin "Recep Tayyip Erdoğan'sız bir Türkiye" olduğunu söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Mayıs 2022 19:00
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'Tek gayeleri 'Recep Tayyip Erdoğan'sız bir Türkiye'

Erzurum'daki tarihi Üç Kümbetler, Erzurum Kalesi ile Tebrizkapı bölgelerinde devam eden dükkan, konut ve diğer projeler ile millet bahçeleri inşaatlarını gezen Kurum, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve beraberindekilerden projeler hakkında bilgi aldı.

Üç Kümbetler çevresinde yapılan millet bahçesi çalışmalarını da inceleyen Kurum, bu projenin 23 Temmuz'da tamamlanmasını istedi.

Kurum ve beraberindekiler daha sonra Taşmağazalar Caddesi ile Gürcükapı arasında bulunan yol güzergahında esnafı gezdi, Hapipbaba Türbesi'ni ziyaretinde dua etti.

Bakan Kurum, Büyükşehir Belediyesince tarihi Gürcükapı Ali Ağa Cami çevresinde ve kent genelinde yapımına başlanan iş yeri ile konut projelerinin temel atma ve anahtar teslim töreninde yaptığı konuşmada, Erzurum'da toplam yatırım değeri 1,6 milyar lira olan 21 kentsel dönüşüm projesinin bir bölümünün temelini atmanın, bir bölümünün ise anahtar teslimini yapmanın mutluğunu yaşadığını dile getirdi.

- "Erzurum'a son 20 yılda 42 milyar lirayı aşkın dev yatırımlar kazandırdık"

Kentte 721 yeni konut ile 156 dükkanın da temelinin atıldığını ifade eden Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"1174 konut ve 334 dükkanımızı ise hak sahibi kardeşlerimize teslim ediyoruz. AK Parti iktidarları olarak, Erzurum'a son 20 yılda 42 milyar lirayı aşkın dev yatırımlar kazandırdık. Sosyal konuttan kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden altyapı ve üstyapı çalışmalarına kadar 10 milyar liralık çevre ve şehircilik yatırımını bir bir gerçekleştirdik. Şu an halihazırda Erzurum'da yaklaşık 2 milyar liralık yatırımımız tüm hızıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye'nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm' sloganıyla başlattığı çalışmalarımıza, Erzurum'da da gece gündüz demeden devam ediyoruz. Bugüne kadar TOKİ Başkanlığımızla, Erzurum'da toplam yatırım değeri 3,2 milyar lira olan 9 bin 792 konutu sizlere armağan ettik."

Bakan Kurum, Erzurum'da toplam yatırım değeri 1,5 milyar lira olan 3 bin 857 konut, 127 dükkan, ilkokul, millet bahçesi ve sosyal donatıların yapımına devam edildiğini belirterek, deprem dönüşümü kapsamında ise Yakutiye, Palandöken ve Narman'da toplam 2,5 milyon metrekarelik alanda çalışma yürütüldüğünü hatırlattı.

İl merkezi ve ilçelerde yapılan kentsel dönüşüm yatırımlarından bahseden Kurum, 80 milyon liralık kamulaştırma bedeliyle şu ana kadar 75 bina ve 270 bağımsız birimin yıkımını gerçekleştirdiklerini anlattı.

Devam eden projelerin tamamlanmasıyla kente gelen yerli ve yabancı turistlerin tarih ve kültür yolculuğuna çıkacağını aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"Tarihi Erzurum Kalesi ve çevresinde yer alan Kültür Yolu Projesi'nin 2. etabına devam ediliyor. Bu projeyi inşallah eylül ayında bitireceğiz. Yine Pasinler otelinin yapımında sona yaklaştık. Bu projemizi de önümüzdeki aylarda hizmete alacağız, Erzurum turizmine katkı sunacağız. Erzurumluların yaşam kalitesini artıracak, şehrin hemen hemen her yerinde, toplam büyüklüğü 427 bin metrekare olan 12 millet bahçesi projemize hızla devam ediyoruz."

Kurum, Yakutiye'de Hilalkent, Aziziye Yüzüncüyıl, Oltu, Horasan'da Camikebir ile Palandöken'de Şehit Polis Ali Kamacı ve Cahit Kaya millet bahçelerinin açılışlarını yaptıklarını anımsatarak, Horasan ile Aşkale Bahar Kalkanı millet bahçelerinin de yapımlarının tamamladığını bildirdi.

- "Milletle beraber kurulan tüm tuzakları teker teker bertaraf ettik"

Milletin her istediğini yapmayı kendilerine amaç edindiklerini söyleyen Kurum, şöyle devam etti:

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"Erzurum'un çevresini, doğasını koruyor, evlerini, dükkanlarını yeniliyor, ekonomisine, istihdamına katkı sunuyoruz. Çünkü biz, milletimiz bizden ne isterse onu yapıyor, milletimizin ne zaman yanında olmamız gerekiyorsa yanlarında soluk alıyoruz. Gecesini gündüzüne katan Sayın Cumhurbaşkanımızın tek bir şiarı vardır, 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir.' Cumhurbaşkanımızın karşısında saf tutanların ise tek gayeleri, Recep Tayyip Erdoğan'sız bir Türkiye'dir. Millete husumettir, milletin değerlerine düşmanlıktır. Millet için değil, millete rağmen siyaset yapmaktır. Bunların siyasi kültüründe kavga, kodlarında baskıcılık vardır. Zaten bunu Meclis kürsülerinden sık sık itiraf ediyorlar. Her fırsatta kendilerini demokrasi bekçisi olarak gösterenler ne diyorlar, 'Önümden çekilin, kavga etmeye geliyorum.' Biz sizinle 20 yıldır önümüze gelen her sandıkta, kurulan her er meydanında mücadele ettik ve bu aziz milletle beraber kurulan tüm tuzakları teker teker bertaraf ettik."

Türkiye'nin küresel aktör olmasını istemeyenlerin, bir masada toplandığını ve bir araya gelme tarihlerinin ise dikkati çektiğini ifade etti.

- "Büyük vatan evlatlarını, sefalet içinde ölüme terk ettiniz"

Nene Hatun'un yıllar önce yazdığı bir dilekçeden satırlar okuyan Kurum, şunları söyledi:

"İşte ben de millet iradesinin en büyük temsilcisi olan Dadaşlar diyarı Erzurum'dan onlara sesleniyorum. Siz değil misiniz, evladını Çanakkale'de şehit vermiş, hayatının sonlarına doğru dilenmek zorunda kalmış, büyük kahramanımız Nene Hatun'a hürmetsizlik edenler, açlığa terk edenler? Ne yapmışlardı, milletimize, gençlerimize hatırlatayım. Nene Hatun, vefatından önce dönemin CHP yöneticilerine bir dilekçe gönderir, yardım ister. Bakın ne yazmış dilekçesinde, 'Bizler, Osmanlı-Rus harbinin Erzurum civarındaki Aziziye tabyasında vuku bulan meşhur savaşın kahramanlarıyız. Düşmanımızı vatandan sökerek attık. Şimdi her birimiz yüz yaşına geldik. Hiçbir sığınacak yerimiz, tutunacak hiçbir desteğimiz yoktur. Belediyeden ayda 4 lira maaştan başka bir şey görmüyoruz. Geçen sene birer bedava ekmek veriyorlardı, bu sene o ekmeğimizi de kestiler. Şimdi aç ve muhtaç bir vaziyetteyiz, bize yardım edin.' Peki CHP zihniyeti, siz ne yaptınız? Bırakın destek olmayı, 4 liralık maaşlarını bile kestiniz, onları açlığa terk ettiniz. Bu büyük kahramanları, gazilerimizi, yavrularını gözünü kırpmadan bırakıp vatan müdafaasına koşan büyük vatan evlatlarını, sefalet içinde, acılar içinde ölüme terk ettiniz."

Muhalefet parti temsilcilerinin dış politika ile ilgili söylemlerini eleştiren Kurum, "Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'den çekileceklermiş. Savunma sanayindeki hamleleri durduracak, küresel güçlere iç işlerimizi danışacaklarmış. Dev yatırımları durduracak, projeleri iptal edeceklermiş. Sizin kuru tehditleriniz, arkanıza aldığınız büyükelçilik binaları, dostumuz dediğiniz küresel odakların tamamına Nene Hatun'un torunları, Cumhur İttifakı, Türkiye sevdalıları ve bu millet yeter." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kent genelinde devam eden projelerin temel atıldı, tamamlanan yatırımların ise anahtar teslimi yapıldı.

Törene, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Recep Akdağ, Zehra Taşkesenlioğlu Ban, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, MHP İl Başkanı Naim Karataş, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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